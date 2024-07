La Policía alerta: escribe esto en una hoja antes de irte de vacaciones para evitar sustos con los robos

Cada vez que nos vamos de vacaciones pensamos lo mismo: cómo podemos hacer para evitar que los amigos de lo ajeno entren en nuestra casa y nos estropeen un período de descanso que cada día necesitamos más. Pues lo cierto es que, según la Policía Nacional, los robos en viviendas en verano se pueden ocupar.

Los ladrones que están especializados en asaltar las viviendas que se quedan vacías en los períodos vacacionales suelen seguir casi siempre el mismo modus operandi. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse de que no hay nadie en las viviendas que convierten en sus objetivos. Evidentemente no es lo mismo entrar en un piso en el que están los moradores que poder robar sin miedo a ser vistos.

En este sentido siempre ha sido un mantra de la Policía que hay que dotarse de sistemas automáticos para que suban y bajen las persianas, que tenemos que ponernos en contacto con un vecino antes de irnos para que nos vigile el correo y nos quite los folletos de publicidad. Normalmente esta es la primera señal de que no estamos en casa. Nadie recoge lo que se pone en el buzón y eso hace sospechar que no hay nadie en casa. Pero aún hay más.

Pero la Policía aún tiene más consejos que tienes que tener en cuenta para evitar los robos:

No cierres la puerta solo con el resbalón (evidentemente hay que echar la lleva y jamás dejarla debajo de un felpudo o en una zona que sea fácilmente localizable)

Observa si hay marcas sospechosas en la puerta

Elabora una lista de objetivos valiosos que tengas

Si sospechas que han podido entrar en casa, llama al 091

No publiques en redes sociales que estás de vacaciones.

De hecho una de las cosas que menos hacen los españoles es tener una lista con sus objetos de valor. Y eso es muy útil tanto para la propia Policía como para la gente que tiene que poder comprobar fácilmente si le falta algo como para los seguros.