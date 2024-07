El ‘desabrigo’ del arte con estética circense

“Maladanza” es el título de la exposición que la fotógrafa gallega Alex Ferro inauguró ayer en la sala Sargadelos de Vigo y que podrá visitarse hasta el 22 de septiembre. Se trata de 23 imágenes en las que creadores de diferentes ámbitos expresan su desabrigo ante el arte y su vulnerabilidad ante el dictamen del público. Con una estética retro, “Maladanza” es un homenaje al circo de los años veinte, que la fotógrafa emplea como representación del arte y del artista contemporáneos. “He escogido el circo porque los artistas actuales no dejan de ser los payasos de antaño, que muestran su trabajo a la espera de una reacción por parte del público. El arte es un trabajo altamente expositivo”, explica Ferro, que en 2015 fue elegida “Fotógrafa emergente gallega” en las I Jornadas de Fotografía Gallega, que precisamente se celebraron en Vigo.

Esta exposición es el fruto de un trabajo de cuatro años que arrancó antes del COVID y que se amplió gracias a ésta. “La pandemia me abrió los ojos en muchos aspectos. Siempre me ha fascinado el circo de los años 20, esa personalidad ambigua de esa troupe que no se sabía si eran felices o estaban triste, si estaban obligados, si eran optimistas... Pero durante la pandemia me di cuenta de que había que denunciar el ‘desabrigo’, el desamparo, la incertidumbre que todos los artistas tuvieron que pasar durante esa época, en un momento en que la creatividad y la expresión de las emociones eran esenciales para no perder la cordura”, comenta.

Escultores, pintores, comisarios de arte, incluso el campeón nacional de jabalina, posaron para “Maladanza”, pero también la propia Alex Ferro y su marido, y otros profesionales, que se sumaron después. Así, hay contables, un trabajador social y operarios de la construcción. “Se quedaron sin trabajo y tuvieron que reinventarse para poder vivir”, explica.

Ferro, economista de profesión, asegura que la fotografía es un “ejercicio de exorcismo”. “A mí me gusta comunicarme mediante imágenes. Mi obra es un reflejo de lo que siento y una vez que sale fuera me vacío y quedo lista para la siguiente. Pero necesario vaciarme por dentro antes de comenzar un nuevo proyecto”, asegura.

Ferro se dio a conocer por su trabajo “Mama mía. Otras miradas al cáncer de mama”, en el que plasmó su propia experiencia con esta enfermedad. “Tenía claro que cuando pudiese hablar de ello sin miedo iba a hacer un trabajo de esas características. Lo hice y quedé limpia”, comenta.

El de fotógrafo también es un oficio expuesto al escrutinio. Y la censura. “Mama mía. Otras miradas al cáncer de mama” fue rechazada por muchas instituciones con la excusa de que podía herir la sensibilidad del espectador. El arte pasa muchas veces por manos que no están cualificadas y esto me parece tremendo, habida cuenta de lo que se ve en las redes sociales, cimentadas en un pilar muy peligroso: la inmediatez y nos hemos convertido en fagocitadores de imágenes sobre las que no nos paramos a pensar”, afirma. Su trabajo, sin embargo, está concebido para hacer reflexionar y para perdurar en la mente de quien lo ve.