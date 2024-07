Marta Pardo: del hotel al podio de oradores

Acaba de regresar de Londres, donde ha recogido el Speaker Award 2024 en la categoría de mejor orador en vivo, un reconocimiento que anima a la empresaria viguesa Marta Pardo a continuar y a superarse a sí misma en una profesión, la de conferenciante intencional, maestra de ceremonias, y ‘coach’, en la que apenas acaba de aterrizar, ya que se estrenó como tal el 5 de febrero de 2022 con una ponencia en Francia. Pero a pesar de ser prácticamente una recién llegada en el competitivo mundo de los conferenciantes profesionales, Marta se impuso en un certamen al que concurrieron, en sus distintas modalidades, más de un millar de participantes de todo el planeta. La viguesa,que habla cinco idiomas, ha sido la única española que se ha hecho con un Speaker Award 2024, unos galardones creados para reconocer la excelencia y destacar el increíble impacto que los oradores están generando en el mundo.

Aunque pueda parecer paradójico, Marta le debe, en gran parte, este premio al COVID-19, una enfermedad que le golpeó fuerte en marzo de 2020 y que le dejó serias secuelas que arrastró meses después de haber superado la enfermedad, como fatiga y problemas de memoria. Esto hizo que al reincorporarse a su puesto de trabajo como directora de hotel, desarrollara “burnout” (síndrome del trabajador quemado). “El médico me dijo que no podía seguir con ese nivel de estrés, así que con 50 años me vi reinventándome a mí misma”, explica.

Entonces vivía en Francia, país donde ha residido los últimos casi treinta años tras vivir en México, donde sus padres, hijos de emigrados retornados, emigraron cuando ella tenía quince años, y en Estados Unidos, donde se marchó tras finalizar la carrera. Ya entonces, la morriña la empujaba hacia la tierra. La enfermedad de su padre le dio el último impulso para dar un nuevo cambio de rumbo y volver a casa.

Dentro de unas semanas viajará a Bali para dar una ponencia en la que explicará cómo motivarse con su propio método, al que ha llamado “Proad Road”. “Son nueve herramientas para aplicar tanto en el trabajo como en el día a día para motivarte. Son las que me han servido a mí para encontrar la motivación”, explica. La conferenciante y ‘coach’ ha plasmado este método en el libro “En route vers la motivation” (En ruta hacia la motivación), publicado en Francia, que espera poder editar ahora en España.

Marta es una apasionada del automovilismo, pasión que heredó de su padre Sus hermanos se dedicaron profesionalmente a la competición. Rubén aún corre; Carlos falleció en 2009 en una cita de la Nascar. Tenía 33 años. Con motivo del décimo aniversario de su muerte, Marta decidió competir en el Rallie Aicha del Gazelles, una carrera que también dedicó a la memoria de dos amigas viguesas fallecidas por cáncer. Sin duda, Marta es un espíritu inquieto y empático.