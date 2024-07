Elena Rivera y Álvaro Cervantes protagonizan “Huir”, de Alejandro Pereira

“Huir”, el guion de Alejandro Pereira Soto, elegido por el jurado en la IV edición del certamen de cortos cinematográficos de Audi, ha sido rodado en Barcelona con la codirección de Kike Maíllo (Goya al mejor director novel en 2012), y con el actor barcelonés Álvaro Cervantes y la actriz zaragozana Elena Rivera como protagonistas.

El cortometraje, cuya trama une misterio y fantasía a la hora de narrar el miedo al compromiso, es un thriller ideado por Alejandro Pereira, el ganador más joven del certamen Audi Future Stories, lo que le ha convertido en una de las jóvenes promesas del cine del país. La cinta se estrenará el 27 de septiembre en el marco del Festival de San Sebastián.

“Estuvimos la semana pasada rodando en Barcelona y ya está terminada. Estoy tomándome unos días libres para descansar y poner todo en perspectiva porque ha sido una semana frenética”, indica el cineasta ourensano, que estudió Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente cursa el Máster en Dirección de Cine y Series de Televisión en la Escuela TAI. “Desde que supe que iba a contar con Álvaro Cervantes y Elena Rivera me empezaron a saltar un poco los nervios al principio, pensaba que quién era yo para ponerme delante de ellos y decirles cómo tienen que hacerlo o cómo yo quiero que afronten el personaje. Pero poco a poco, hablando con ellos durante el rodaje, me di cuenta de que son personas con las que es un gusto trabajar; se han adaptado perfectamente al personaje que yo les proponía, incluso proponiendo cosas nuevas ellos, y ha sido un gusto trabajar a su lado”, rememora.

“Sobre todo, me llevo el aprendizaje porque ellos también, aparte de escucharme y saber transmitir lo que yo les decía, también me proponían, me explicaban... Ellos ya tienen conceptos muy claros, que yo por mi corta experiencia no tengo, y me han ayudado mucho”, agradece.

La claqueta del rodaje de "Huir". / Fdv

También estar al lado de Kike Maíllo en la dirección fue una gran oportunidad. “Fue el guía, el tutor en todo este proceso, y me dejaba rienda suelta para que yo dirigiese a mi manera y pudiese poner mi punto de vista al proyecto, pero siempre desde la cautela”, destaca. “Él ya conocía previamente a los actores y ha ayudado mucho también a que hubiese más comunicación y, sin duda, su figura ha sido muy poderosa y me ha ayudado mucho para poder dirigir el proyecto de la mejor manera posible”.

En fase ya de postproducción, Alejandro Pereira afirma haber terminado el rodaje “exhausto, pero muy satisfecho”. “Ha sido un rodaje intenso, en unos pocos días, pero terminé muy satisfecho con el resultado, pudimos rodar todo lo que queríamos y tras ver el primer montaje ya el corto funciona, me gusta, es agradable a la vista, los actores están muy bien... Habrá que seguir con los ajustes pertinentes pero está siguiendo un muy buen camino y estoy muy contento”, valora.

Festival de San Sebastián

Ahora espera con ilusión el estreno de la cinta, fijado para el 27 de septiembre, en el marco del Festival de San Sebastián. “Queda terminar el proyecto, que todo salga lo mejor posible, y ya encaminar ese estreno con la mayor ilusión y tratando, como he hecho hasta ahora, de disfrutar cada proceso. Es una oportunidad única, no todos los días puedes hacer un corto de estas características, con este presupuesto, y poder presentarlo, además, en el Festival de San Sebastián”, ansía.

Alejandro Pereira da instrucciones a Álvaro Cervantes durante el rodaje. / FdV

Álvaro Cervantes

Álvaro Cervantes (Barcelona, 1989) es uno de los actores más conocidos de su generación. Ha sido nominado en dos ocasiones a los Premios Goya por “El juego del ahorcado” y “Adú” y ya ha participado en más de 40 estrenos de cine, televisión y teatro. Su trabajo ha sido reconocido con nominaciones en otros premios como Fotogramas de Plata, la Unión de Actores y Actrices o los Premios Feroz. Asimismo, en 2012 fue galardonado en el Festival de Málaga como mejor actor de reparto por su papel en “El sexo de los ángeles”. El actor barcelonés ha sido elegido para protagonizar “Huir” por ser un gran representante del talento cinematográfico español de su generación. Sobre Audi Future Stories y sobre “Huir” ha declarado: “Me parece una iniciativa fantástica, para incentivar a los jóvenes a dedicarse a esta profesión y poder llevarla a un escaparate tan prestigioso como el Festival de San Sebastián, además de darle recorrido en plataformas como Filmin. Es muy ilusionante para mí formar parte del proyecto en esta IV edición, por ser ya un proyecto consolidado que va cada año ganando peso”.

Álvaro Cervantes. / Audi Future Stories 2024

Elena Rivera

Elena Rivera (Zaragoza, 1992) es una de las caras más conocidas de las series y el cine de nuestro país, por su participación en series como “Cuéntame” o en películas como “Perdiendo el norte”, y es ganadora de tres Premios Ondas por series como “Los herederos de la tierra”. Tras terminar el rodaje, la actriz ha declarado: “Nunca me había dirigido un director tan joven y da un chute de energía ver esa ilusión, por lo que intentas ser súper fiel a todo lo que él tenga en su cabeza para que se encuentre muy contento y satisfecho. La grandeza de este proyecto es precisamente esa: apoyar a gente joven y al talento que hay”.

Kike Maíllo habla con Elena Rivera, durante el rodaje del corto. / Audi Future Stories 2024

Por su parte, Kike Maíllo, co-director y jurado de Audi Future Stories, ha valorado así el rodaje de la pieza: “Audi Future Stories está en una etapa muy sólida, hemos abierto el certamen más allá del thriller y estamos transitando otros géneros. La de este año, es una obra más poética que la de años anteriores y el nivel ha estado muy bien. Al jurado, nos ha puesto en jaque porque había que decidir entre otros géneros con piezas muy buenas de comedia, por ejemplo, aunque “Huir” ha sido elegida por unanimidad”.

