“El disco lucha contra el ritmo de los mercados”

Eladio Santos, conocido por su trabajo junto a Los Seres Queridos, es un cantante y compositor vigués que lleva más de 35 años en la escena musical. Entre el indie, el pop folk y una arraigada tradición gallega, sus obras destacan por unas letras profundas y reflexivas. El cantante busca ‘hacer lo que le apetezca’, en línea con sus convicciones ha publicado el pasado viernes, sin previo aviso, su primer álbum en solitario.

–El título de su nuevo disco “Estëreo Estrada”sugiere un camino dual en tu búsqueda musical de más de 30 años. ¿Podría profundizar en qué representa este nombre para usted y cómo se refleja en las canciones del álbum?

–Me paso el día y la noche entre dos altavoces y lo que busco es el camino que hay en el medio, una especie de composición, es como dibujar, tiene que estar todo equilibrado. En el disco se refleja en el hecho de que muchas veces hay estéreos muy marcados, idóneos para oír con cascos o altavoces bien separados. La diéresis surgió por error, pero me pareció la representación gráfica perfecta de esta idea.

–Sorprendió a todos con el lanzamiento inesperado del disco. ¿Qué emoción o sensación quería lograr al publicar el álbum de esta manera?

–-Decidí no seguir ningún patrón de lo que se suele hacer; sacar un single, luego otro son cosas que funcionan bien cuando tienes mucho presupuesto y tendemos a imitarlas. Yo buscaba crear lo que me apeteciese, no quería que mi público oyera solo una canción. Son temas muy variados y eso les podría generar una idea global equivocada del proyecto, lo suyo era escucharlas todas de repente.

–Supongo que esa misma filosofía siguió para acompañar el disco con un vídeo que reúne más de tres canciones.

–Sí, es un proyecto que habla mucho del ritmo de los mercados, hay una tendencia a acelerarlo todo, ahora tienes que convencer a la gente en menos de 20 segundos. A lo mejor pido demasiado pero yo necesito que lo oigan durante, por lo menos, esos 15 minutos. No va a ser el único vídeo, en agosto saldrá el segundo y en septiembre el tercero.

–Va a hacer 20 años desde que Eladio Santos y los Seres Queridos hacen música juntos, ¿por qué tomó la decisión de publicar ahora un álbum en solitario? Con él inaugura su propio perfil en Spotify.

–Fue por varios motivos, cuando entraba en spotify y ponía solo mi nombre aparecían proyectos con los que he colaborado, pero quería que hubiera algo que fuera mío, aunque sigamos trabajando juntos. Por otro lado, ya tenemos todos hijos y es mucho más difícil reunirse. Para sacar un disco bueno y natural tenía que hacerlo yo solo. Tuve la suerte de contar con el apoyo de Andrés Cuña, que es como un súper ser querido, fue muy bonito, cambiar un poco de músicos siempre te refresca.

–La versión de “Grándola Vila Morena” con Cora Velasco es bastante atrevida. ¿Qué quería lograr con ella y cómo fue el proceso de reinventar un clásico tan icónico?

–Cuando una canción es muy famosa y se cantó muchas veces es interesante rehacer la armonía, porque en realidad está la otra detrás.

–Sus letras abordan temas como el amor, la nostalgia y la fantasía. ¿Qué importancia tienen en su vida y cómo espera ue resuenen con tu audiencia?

–Yo creo que más o menos lo captan, a veces en los conciertos explico los conceptos. Hay un tema un poco extraño que es C.I.A. que habla sobre cómo hoy en día funciona mucho más el relato que la realidad, me fascina. En la edad media el límite de una persona que no salía de su aldea era el bosque y entonces ahí estaban las hadas, con la revolución industrial y la amplitud de fronteras surge el espiritismo, en la carrera espacial empezamos a ver ovnis y ahora, en la era de la información, está la conspiranoia.

–¿Habrá concierto en solitario?

–Estaré actuando en La Casa de Arriba a partir del miércoles 24, en el primer concierto estaré solo, para el segundo viene un bajista, y se irán uniendo cosas para que, quién lo quiera, pueda venir todos los días y vivir una experiencia diferente. Vendrán invitados… son conciertos muy abiertos.

–Ha mencionado que “Vals Animal” no es realmente un vals, pero sirve como un último baile antes del ocaso. ¿Qué simboliza este ‘último baile’ en du vida o carrera musical?

–Muchas veces grabo un disco pensando que es el último. Por eso he puesto esta canción de primera, como diciendo: antes de que todo acabe quiero hacer un disco como me de la gana, sin pensar en ningún término práctico ni en nada.