O escultor Xusto Gude, premio Talento Eurorrexión

O escultor Xusto Gude Méndez é o gañador da primeira edición do premio Talento Eurorrexión 2024, da AECT Galicia - Norte de Portugal, co proxecto “Máscaras do Mundo”. O xurado concedeu o premio por unanimidade, entre as 18 candidaturas recibidas, dun lado e doutro da Raia, porque “Mascaras do mundo, é unha viaxe completa polas diferentes máscaras que hai ao longo e ancho da paisaxe ourensá”, pódese ler na acta do xurado. Gude, de 61 anos, é un artista autodidacta de Xinzo. Recibirá unha escultura, creada pola artista galega CH Sueiro, o vindeiro 20 de xullo na antiga ponte internacional sobre o río Miño, entre Tui e Valença. Esta acción realízase en paralelo ao Festival IKFEM.