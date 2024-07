"De neno, pasaba as clases tocando co bolígrafo"

Ter como preludio da xira de verán unha actuación en Brest, no finisterre francés, e Viena, está na man de moi poucos artistas españois. O gaiteiro vigués Carlos Núñez logrouno no novo tour “Lugares máxicos” co que dará tres concertos no Festival Intercéltico de Lorient o vindeiro mes de agosto.

O músico non pode estar máis feliz. O seu último disco, “Celtic Sea”, tamén convence na casa. En Monteferro, Nigrán, vendeu todas as entradas para dúas actuacións e agora veñen de poñer unha terceira á venda. O inicio desta xira será hoxe na Colexiata do Sar, en Santiago, e mañá nos xardíns do Parador de Baiona.

– O tour “Espazos máxicos” acumula varios anos. Nesta ocasión, pasará por mosteiros como de Oseira ou San Salvador de Celanova; pazos como o Baión en Vilanova ou o de Goiáns en Boiro; o Museo de la Minería en Sabero...

–Levamos sete anos e é un concepto que trouxemos das nosas xiras por California. Moi preto da casa de Michael Jackson, tocamos nunhas adegas no val de Santa Bárbara. Os californianos xa non pican con grandes eventos senón que van a cousas máis sinxelas e de verdade. Os concertos alí soen ser ao solpor, entón trouxemos ese concepto e está tendo un seguimento incrible. Non ten nada que ver cos macrofestivais onde hai milleiros de persoas de pé. Escapamos do concepto de macrobotellón musical.

ACTUACION DE CARLOS NUÑEZ EN LA COLEXIATA DE SAR EL PASADO AÑO. / Antonio Hernández

–Tiveron que abrir unha terceira actuación en Monteferro (días 3 e 4 de agosto).

–É incrible. Xa non quedan entradas, só quedan para o concerto da mañá do primeiro domingo de agosto. Para ese directo, imos ter unha colaboración coas adegas Tomás Fernández. Como o Camiño de Santiago pasa por alí, estas adegas van ofrecer un vermú gratis para os asistentes despois do directo. Será o vermú peregrino.

–Este 2024 inclúe varios aniversarios redondos da súa carreira.

–Cumprimos 20 anos do último concerto en Castrelos e 40 do primeiro cando me estrenei tocando alí á idade de 13 anos.

–E dóelle bastante non poder actuar de novo alí...

–Que podo dicir? Todos os anos repito que sería un pracer voltar pero mentres non o faga, levo o espírito de Castrelos e de Vigo por todo o mundo. En outubro, volvemos a facer xira por Estados Unidos e Canadá, por New York, Seattle, posiblemente Miami, Toronto... Inda que sexan concertos de auditorios sempre trato de imaxinar o palco perfecto: estar en Vigo e sentir o mar. Esa maxia da ría de Vigo intento levala polo mundo.

–Que garda dese neno de 13 anos que actuou por primeira vez?

–Toda a ilusión. Imos facer uns 30 concertos no verán e imos aguantalos pola ilusión que move montañas. Teño a mesma ilusión que cando saín en Castrelos que era como un bosque de Astérix e Obélix. Sigo pensando que é o mellor escenario do mundo.

–Canto ensaiaba de pequeno?

–Din os meus mestres do colexio que eu pasaba as clases tocando co bolígrafo. Inda que estivera en clases de Matemáticas ou Literatura eu tocaba. Sería imposible calcular as horas que eu tocaba. Son estratexias secretas de artista que fixeron posible todo o que veu despois. Tamén hai moita preparación física detrás da miña técnica.

Teño unha preparadora física dende hai máis de 20 anos; é moi importante para atopar o son que busco" Carlos Núñez — Gaiteiro e compositor

–Como?

–Teño unha preparadora física dende hai máis de 20 anos. É moi importante para conseguir o son que ti buscas. O teu corpo é o instrumento que non podes cambiar. O verdadeiro instrumento non é o que ti mercas ao longo da túa vida, senón co que ti naces.

–Ante este camiño de 40 anos percorrido, que sente?

–É un soño feito realidade e a demostración de que hai que loitar polos soños. Ti podes soñar pero conseguir realizalos leva detrás moito traballo e perseverancia. A música transmite moi ben ese sentimento de traballar en equipo, de aprender a comprender como senten os outros.

SEGUNDO DE LOS CONCIERTOS HOMENAJE A LAS MUSICAS CELTAS DEL GAITERO VIGUES CARLOS NUÑEZ EN EL TEATRO AFUNDACION DE VIGO. EL MUSICO, QUE ACABA DE PUBLICAR SU NUEVO DISCO "CELTIC SEA", COMPARTIO ESCENARIO CON OTROS ARTISTAS. / Alba Villar

–Que valor ten a tradición na súa vida?

–A tradición ensínache a desexar algo para conseguilo. Non é a escola da inmediatez. Antes de facer unha gaita ou unha zanfona, Antón Corral poñíache a lixar durante un ano madeiras. Se querías tocar unha peza virtuosa coa gaita, Ricardo Portela dicíache que non, que había que comezar por outras. Era todo un proceso ata merecer iso. Esa sabedoría sería moi importante para a xente nova de agora que está a ser educada polas redes sociais e a inmediatez. Teñen acceso a cantidade de cousas dende moi novos sen darlle valor. A transmisión da tradición cada vez vai ser algo máis prezado.Ser educado pola exquisitez da tradición agora parece digno de príncipes e princesas.

–Unha pregunta obrigada é tamén o concerto dobre no Intercéltico de Lorient, na Bretaña francesa. Dúas actuacións nunha mesma edición dese festival!

–Tivemos que ampliar unha noite máis, tocaremos tres noites. É unha tolemia. O cariño da xente é incrible. Lorient está irmandada con Vigo. A Bretaña é a Galicia de Francia. Eu fun a Lorient tocar o mesmo verán que toquei en Castrelos con 13 anos. Alí, en Lorient descubrín a mesma maxia que sentín en Castrelos. Imos filmar o concerto de Lorient e tamén imos filmar os tres concertos de Monteferro. Con ese material, imos facer un vídeo que a xente poderá ver en todos os barcos de Brittany Ferries e que cruzan de España a Irlanda, Inglaterra, Bretaña, Cornualles... A ver se algún día chegan a Galicia. Será a filmación do disco “Celtic Sea” que estamos a presentar agora ao aire libre.

–Os recoñecementos internacionais para o teu traballo este ano incluíron que o prestixioso selo Deutsche Gramophone emitira polo Día da Música na súa plataforma o concerto “Celtic Beethoven” na Catedral de París no que participaches.

–É a culminación dun soño cando hai 15 anos descubrín que Beethoven compuxera 200 obras baseadas en músicas de diferentes países celtas. Orquestramos todo ese repertorio. Á Deutsche Gramophone entusiasmoulle a idea e gravámolo en París. Eu creo que proximamente o lanzará en disco tamén.

Sentín que tiña unha misión coa gaita" Carlos Núñez — músico

–Esta semana estivo de aniversario, que lle pide á vida de agasallo?

–Siiiiii, cumprín 53 anos. (silencio) É unha pregunta difícil. Pediría non perder nunca a ilusión, non perder o que teño. Síntome moi afortunado por vivir en Vigo onde nacín. Puiden vivir en calquera lugar do mundo pero decidín quedar aquí porque dende pequeniño sentín que tiña unha misión coa gaita e a nosa música e Vigo tiña que ser a base. Hai que loitar pola maxia. Hai xente que non o consegue.

–O Día das Letras Galegas do 2015 será para as pandeireteiras e cantareiras e a tradición popular oral galega.

–É unha alegría que as nosas pandeireteiras teñan o seu recoñecemento e o seu foco mediático; ben o merecen. En todos os meus discos, sempre convidei a un grupo de pandeireteiras que para min son as grandes mestras, Xiradela, capitaneadas por Fansy González que ma presentou Mercedes Peón. Teñen o son da Costa da Morte e son unhas rapazas supertraballadoras que logran o máximo coa técnica vocal.

