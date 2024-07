Alerta máxima ante las "multas" de la DGT que llegan vía SMS

Hay un nuevo timo que circula a través de mensajes de texto y en el que puede ser fácil caer. A diferencia de los clásicos avisos de Correos, en los que se avisa de la "llegada de un paquete", en este caso la estafa provoca un susto inicial: señala de que hay una multa sin pagar.

Sin embargo, tan solo mirando en la parte superior del mensaje, se puede comprobar que el emisor es un móvil particular, no un organismo oficial o similares. El mensaje indica que está pendiente el pago de una multa por "estacionamiento no autorizado en una vía prohibida" y que "para evitar un recargo del 50% y posibles demandas judiciales, se debe realizar un pago con tarjeta de crédito".

El aviso es completamente falso. Basta con comprobar en la aplicación móvil oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) que no existe ninguna sanción "pendiente de pago".

La Guardia Civil ya advirtió sobre este fraude en su perfil de X y alentó a no pulsar nunca el enlace que mandan adjunto. Además, recordaron a los usuarios que la DGT notifica sus multas únicamente vía correo postal o con una notificación electrónica a través de la Dirección Electrónica Vial.

Un ejemplo del timo de la DGT / FDV

Además, dejaron claro que la DGT nunca notifica sus multas a través del correo electrónico ni vía SMS. Por tanto, siempre que se reciba un mensaje de estas características, conviene estar alerta de las posibles consecuencias.

Algunos usuarios de X notificaron también que recibieron el timo vía llamada, de alguien haciéndose pasar por una gestoría un domingo por la tarde.