Las Rías Baixas recuperan el sol veraniego pero esquivan la ola de calor

Vuelve el calor veraniego a las Rías Baixas, ma non troppo. El termómetro subirá, pero no demasiado, y desde luego los valores máximos quedarán lejos de la ola de calor que se anuncia para el sur y el este de la península en los próximos días. Según la previsión de Meteogalicia, Vigo no superará los 26 grados antes del fin de semana, y Pontevedra alcanzará un máximo de 27 mañana. En cambio, Ourense alcanzará unos tórridos 34º el viernes. En todo caso, ninguna capital gallega superará los 17º de mínima, lo que permitirá un óptimo descanso nocturno.

Ayer, festividad del Carmen, tuvimos una jornada de transición en la que se empezó a notar por la tarde la influencia del anticiclón. Las temperaturas seguirán aumentando en los próximos días, hasta alcanzar los niveles más propios de esta época del año, y el cielo se irá despejando, augura Meteogalicia.

Hoxe tivemos una xornada de transición na que comezamos xa a notar a influencia do anticiclón pola tarde.



As temperaturas comezan a normalizarse e seguirán subindo nos vindeiros días, ao tempo que o ceo irá quedando despexado. pic.twitter.com/PmjSkcGEQ5 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) July 16, 2024

Por otra parte, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una masa de aire muy cálido y seco procedente del norte de África provocará los próximos días la primera ola de calor de este verano en España, especialmente en el Levante y Andalucía.

Aunque se prevé un descenso térmico durante el fin de semana, el calor será "intenso hasta, al menos, mediada la semana que viene", ha explicado Luis Bañón, portavoz de Aemet, quien precisa que se trata de un episodio de "temperaturas excepcionalmente altas".

El aire cálido y lleno de polvo que entra en cuña hacia la península ibérica procedente de Argelia se retirará algo durante el sábado y el domingo debido a la entrada de una masa de aire más fresca, pero, a partir del lunes, y una vez retirada esa masa fría, la dorsal volverá a tomar posición sobre la península, ha señalado el portavoz.

A partir de ese día, las temperaturas volverán otra vez a subir con temperaturas tanto máximas como mínimas "significativamente altas" en amplias zonas del país.

En este punto, Luis Bañón ha detallado que con toda probabilidad se prevé "una ola de calor que se va a mantener unos días, con subidas y bajadas y con algunas zonas más afectadas que otras, pero el resultado es que el calor acechará gran parte de la España peninsular y Baleares", informa Efe.