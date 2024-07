La Galicia vaciada tiene mala vista

Preguntados por los antecedentes visuales de la familia, cuatro de cada diez (41,67%) afirman que no existe ninguno, aunque aquí los autores del estudio matizan que la edad de las personas revisadas es muy elevada, de manera que muchos dicen no haber conocido a sus abuelos o tener padres fallecidos a edad temprana, lo que impide tener una visión real de este tema. El estudio también se detuvo en saber si están tomando medicación que pueda afectar al estado de su visión. Menos de uno de cada diez (8,97%) afirma no tomar medicación. Más de uno de cada cuatro (26,90%) toma medicación para la tensión y un 16,55% para el colesterol y un 7,59% para la diabetes. Entre aquellos que sí que cuentan con antecedentes familiares de patologías visuales, casi tres de cada diez (27,38%) tienen antepasados con cataratas, el 10,71% con glaucoma, el 5,95% con ceguera o un 8,33% cuyos antepasados han tenido más de una patología.