“Es un tratamiento muy eficaz, pero no es mágico”

–¿Qué tipo de resultados se están viendo en los pacientes que reciben la terapia CAR-T en los hospitales gallegos?

–En el caso del linfoma, que es donde se centra principalmente mi labor, vemos dos grandes perfiles de pacientes. Es una terapia muy buena con respecto a lo que teníamos antes, pero mientras la mitad se curan, la otra mitad recaen en la enfermedad. Ahora cada vez más se está imponiendo en el pensamiento de los investigadores la necesidad de combinar el CAR-T en algunos tipos de pacientes que tienen alta probabilidad de recaer con otras terapias que consigan profundizar esa respuesta o mantenerlo, porque aunque es muy eficaz, no es mágico. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por eso, porque tiene la capacidad de escaparse de los tratamientos que se le aplican. La célula tumoral en algunos pacientes es muy pilla y se escapa escondiendo la molécula a la que va dirigida el CAR-T.

–En todo caso, este tipo de terapias combinadas sí que se están aplicando con otros tratamientos.

–Sí. En los casos de cáncer, sobre todo en aquellos que son agresivos, los pacientes no suelen tener habitualmente un solo tratamiento, sino que acostumbran a ser combinaciones de terapias que tienen acción sinérgica. El tumor no crece solo por una vía, sino que tiene múltiples mecanismos de escape y de resistencia a los tratamientos, entonces hay que combinar para evitar que se formen esos clones de escape. En este sentido, los CAR-T no dejan de ser una herramienta muy buena más sobre la que desarrollar nuevas combinaciones de tratamientos.

–En el caso de los pacientes en los que los resultados al tratamiento CAR-T son positivos, ¿recuperan completamente su nivel de vida?

–Ya hay muchos pacientes que le pueden agradecer estar vivos a la terapia CAR-T. Los pacientes que se curan por completo tienen una muy buena calidad de vida, prácticamente como la tuya o la mía, y viven con pocas complicaciones, ya que además de ser una terapia más efectiva también es menos tóxica que los tratamientos convencionales.

–A pesar de ser menos lesivos, al igual que todos los tratamientos médicos, tiene efectos secundarios.

–La mayoría de efectos secundarios se producen en las primeras semanas después de la infusión, porque son unos linfocitos que se infunden como si fuese una transfusión de sangre y una vez se activan producen una respuesta inmunitaria muy fuerte que hace que el paciente se pueda sentir como con una infección o cuestiones como bajadas de tensión. En algún caso, hay problemas neurológicos transitorios que necesitan un manejo específico por un equipo médico especializado, pero una vez salida de esa fase inicial, que suele ser un par de semanas, si dan buenos resultados ya mejora la calidad de vida. Después, como es habitual, tienen que seguir haciendo sus controles, viniendo al oncohematólogo, etc.

–Una de las grandes limitaciones de este tipo de tratamientos es la financiación. ¿Como está afectando esto al número de pacientes que los pueden recibir?

–Son tratamientos caros y laboriosos que suponen una carga para el sistema también a nivel de logística. No solo son recursos financieros, sino sanitarios. Aunque a día de hoy se reservan para pacientes que responden mal a terapias más convencionales, en el caso del linfoma el uso de este tratamiento ya se ha anticipado una línea. Antes lo usábamos en pacientes que habían fracasado en todas las terapias potencialmente curativas, pero a día de hoy ya se usa en aquellos pacientes que tienen una recaída muy precoz tras el tratamiento usado en primera línea, ya que vemos que son los pacientes que tienen más riesgo.

–¿Existe la posibilidad de que pasen a ser tratamientos de primera línea? ¿De qué plazos estaríamos hablando?

–Hay ensayos clínicos tanto en linfoma como en mieloma para evaluarlos como tratamientos de primera línea, pero a día de hoy aún no existe evidencia. Todo esto tiene que pasar un proceso regulado de generación de un ensayo clínico y, con posteridad, en caso de tener unos buenos resultados de esos ensayos, solicitar la indicación a las agencias reguladoras y a los Estados que los financian. Por lo tanto, no es algo de lo que vayamos a disponer en breve, aunque con el paso del tiempo habrá cada vez más terapias CAR-T y menos quimioterapia.

–¿Qué papel ocupa Galicia a nivel de investigación en estas terapias?

–En el caso de Santiago se administran CAR-T no solo para linfomas, sino también para mielomas. También se trabaja con estos tratamientos en pacientes pediátricos, que es una cuestión importante. Es un servicio que ha adquirido mucha experiencia en todas las patologías en donde hay CAR-T aprobado.

–¿Están llevando a cabo algún ensayo clínico?

–Existen ensayos clínicos que, en el norte de España, tan solo están abiertos en Santiago. Entre otras cuestiones se están testando células CAR-T o terapias similares en líneas de actuación más precoces, quizás para pacientes incluso de nuevo diagnóstico, para aumentar su eficacia. Esto certifica nuestro nivel científico, que por suerte está muy por encima de la media. Creo que es importante que se sepa que somos un centro con un nivel científico muy alto y que tenemos líneas de investigación y ensayos clínicos que tienen repercusión a nivel mundial.