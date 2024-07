Galicia, en el mapa del videojuego

Galicia es la quinta comunidad en la producción de videojuegos en España. La comunidad alberga el 4,3% de los estudios en activo de una industria que se concentra en Cataluña (30%) y Madrid (21%). Así lo revela el “Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos 2023” que publica la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software. (DEV).

Además, la industria del videojuego en Galicia ha experimentado un ligero ascenso respecto a 2022, cuando alojaba el 3,7% de los estudios en activo del país. Completan este top 5 Andalucía (14%) y Comunidad Valenciana (8,9%).

Según este último estudio de DEV, la industria española se consolida, a pesar de la crisis del sector mundial tras el regreso a la normalidad después de la pandemia del COVID-19. Prueba de esta consolidación es el hecho de que el 66% de los estudios tienen más de cinco años de vida, un punto más que el año pasado. Este porcentaje supone algo más del doble que hace una década, cuando este mismo grupo de estudios representaba el 32% del sector.

El videojuego español facturó 1.383 millones de euros en 2022, un 8% más que en 2021. Esta cifra contrasta con los 314 millones que se facturaron en 2013, lo que significa que, en la última década, este sector en España ha crecido un 440% con un crecimiento agregado del 17,9%. Además, los videojuegos dieron trabajo de manera directa a 9.261 personas en 2022, lo que supone un aumento del 4,8% respecto a la cifra de 2021. El 93% son contratos indefinidos.

El 48% de los estudios lanzaron algún videojuego en 2022. El 24% comercializaron un juego, el 7% dos, el 15% entre tres y nueve y el 2% más de diez títulos. Asimismo, el 94% tenían algún proyecto en desarrollo en 2023.

La presencia femenina en los estudios representa el 26,4%. En los últimos diez años, el número de mujeres ha crecido diez puntos porcentuales (del 16% al 26%) con un notable incremento en los últimos cuatro años, en los que han aumentado ocho puntos. En cuanto a puestos directivos, los estudios cuentan con un 23,9% de mujeres en los mimos.

En lo relativo al número de trabajadores, continúan siendo mayoría (68%), los estudios de menos de diez empleados, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. Casi la mitad del sector (47%) está formado por estudios de menos de cinco personas. Sólo un 6% tienen más de 50 empleados.

Las grandes empresas siguen siendo las que más empleo generan en nuestro país, ya que contratan al 47% de trabajadores del sector, dos puntos por encima que en 2022. A pesar de esa cifra, los estudios españoles que participaron en la encuesta de DEV están contentos donde están: el 63% no se cambiaría de comunidad autónoma y el 67% no cambiaría de país, aunque las condiciones en el destino les fueran más favorables. En cuanto a la comunidad que más apoya al sector, Cataluña también se erige en líder, según el 66% de los participantes, por delante de Madrid (51%), Andalucía (31%) y Canarias (25%). Galicia ocupa la séptima posición (2%).

En cuanto a las medidas que reclama el sector, se encuentran, entre otras, establecer un incentivo fiscal a la producción de videojuegos; implementar mecanismos para facilitar la inserción laboral de jóvenes profesionales, con especial atención a la mujer para garantizar su incorporación y promoción en igualdad de condiciones, y diseñar un esquema de reinversión de las multinacionales en el videojuego español.

Víctor Justo Dacruz - Fundador de Estudio VIJUDA “Dar por hecho que necesitamos ayudas nos encasilla”

Autodidacta, Víctor Justo Dacruz firma como ViJuDa y es el creador de Superwoden GP2, un juego de conducción indie que mezcla el estilo retro con el modo arcade, del que hay disponibles versiones para PS4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X y Nintendo Switch. Este videojuego fue, además, galardonado por la plataforma Devuego como mejor juego de su género de 2023.

En estos momentos, el desarrollador vigués está comenzando a trabajar en una nueva secuela de esta saga: Superwoden: Rally Edge. “Superwoden GP2” es el resultado del trabajo de un desarrollador de videojuegos al que le gusta trabajar con los pies en la tierra y hacer los videojuegos a los que a él le gustaría jugar, según sus propias palabras. “Yo me metí en esto como independiente y me salió bien, pero no deja de ser una jugada arriesgada porque el mercado del videojuego es muy volátil y está en continuo cambio y los gustos de los jugadores también cambian. Pero no puedes tampoco dejarte arrastrar por las modas”, comenta.

Imagen del mapa de Vigo del videojuego de carreras "Superwoden GP2" / Cedida

En su opinión, la clave para poder vivir del videojuego es ir poco a poco y no querer empezar por proyectos demasiado ambiciosos. Aunque para “Superwoden GP2” solicitó una ayuda del Ministerio de Cultura para la promoción del sector del videojuego (que no obtuvo), Justo sostiene que es posible hacerse trabajar sin ayuda institucional: “con poco dinero, talento y dedicación se puede sacar un proyecto adelante. Hay que empezar con proyectos pequeños y con lo que saques, ir a por otros más ambiciosos. Dar por hecho que necesitamos ayudas es un error y nos lleva a encasillarnos”, opina.

La primera versión de Superwoden GP2 fue Woden GP, que salió en septiembre de 2020 sólo para PC. Super Woden GP, lanzada justo un año después, ya fue multiplataforma y pudo disfrutarse en Play Station, Xbox y Nintendo Switch tras su lanzamiento preliminar en la plataforma online Steam, y el mismo proceso siguió Superwoden GP2. Justo es el responsable de todo el proceso de creación del videojuego y contrata servicios externos para las traducciones y la música. Reconoce que el mayor temor que tuvo durante la adaptación del juego del PC a las videoconsulas, trabajo que realizó una empresa externa (de China), fue que realizaran modificaciones no deseadas. Por suerte, no las hubo, aunque el desarrollador vigués no perdió en ningún momento el control sobre el producto.

Gerardo Borjes - Desarrollador independiente “Competimos con grandes empresas y con plataformas de streaming”

Hacerse un hueco en una industria tan global como es la del videojuego no es tarea fácil. Gerardo Borjes, vigués de 23 años, lleva tres dedicándose en exclusiva al diseño y desarrollo de videojuegos desde su casa, en Vigo.

“El mercado está saturado. En Galicia ahora mismo hay más instituciones formando que estudios de videojuegos. Desde aquí competimos con empresas de la talla de Nintendo y Sony, que llegan a todos lados, y también competimos por el ocio de las personas con las plataformas de streaming, por lo que cada vez es más difícil que la gente quiera dedicar tiempo a lo que tú creas”, afirma.

El nicho de jugadores al que van orientados los desarrollos de este vigués es al de los seguidores de títulos como Sonic o el indie Celeste. “Nosotros encontramos un punto dulce aquí, donde podemos tener una cantidad moderada de jugadores. Evidentemente, no tendremos tantos como Fortnite, pero que tu desarrollo tenga éxito depende más de pagarte los gastos que te ha costado desarrollarlo que hacerte millonario. Este objetivo es imposible ahora mismo”, explica.

Gerardo Borjes es el autor de Aureole-Wings of Hope, un juego diseñado para plataformas móviles que ahora está desarrollando, junto con su socio Samuel García (Madrid) para plataformas como Nintendo Switch, Xbox y Playstation.

Uno delos niveles de 'Aureole' / FDV

El videojuego, que saldrá a la venta el próximo mes de septiembre, está nominado al juego español más esperado de 2024, lo que para el desarrollador vigués es todo un hito en su carrera.

La nueva versión de Aureole seguirá la misma tónica que su antecesor: un juego de niveles con estética retro en el que tienes que controlar un aro.

Su jugabilidad es una de las fortalezas de Aureole. Si en su versión para móvil podía jugarse con un sólo dedo, en la versión multiplataformas no hará falta nada más que los dos gatillos del mando de la consola o el clic derecho e izquierdo del ratón si se juega en un ordenador. Borjes empezó a crear videojuegos cuando comenzó a estudiar el ciclo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes.

“En cuanto tuve los conocimientos mínimos comencé a crear videojuegos como hobby. Siempre he sido una persona muy creativa. Ya creaba juegos de mesa y escribía historias”, explica Borjes, que tras este grado hizo el superior de Desarrollo de Aplicaciones Multimedia.

Miguel Areán (izq) con el equipo de Polygon-e / Alba Villar

Miguel Areán, fundador y CEO del estudio vigués Polygon-e, socio de DEV y la primera empresa que publicó un videojuego en gallego en Nintendo (Crickto Game), asegura que Vigo tiene “mucho que decir en el campo de la creación de videojuegos”.

“Los últimos videojuegos que han salido publicados en Playstation y Nintendo Switch son de desarrolladores vigueses y no se les está dando la visibilidad que merecen. Si fuese un cantante o un actor estaríamos hablando de él a todas horas, pero como es un chaval que ha hecho un juego como mucho se queda en una nota breve”, comenta.

En su opinión, el videojuego sigue percibiéndose como una actividad “menor”. “Se ve como eso a lo que juega el crío en casa, cuando hoy el mundo de los videojuegos mueve más dinero que el cine o la música. Incluso en las descargas digitales estamos hablando de cifras astronómicamente superiores”, recuerda.

“Todos los sectores culturales, cuando arrancan, tienen sus necesidades y en Galicia creo que hemos empezado la casa por el tejado. En estos momentos hay un montón centros, públicos y privados, que ofertan formación en desarrollo de videojuegos, pero, sin embargo, no hay tejido empresarial, es decir, hay más oferta que demanda, por lo que estamos formando a profesionales para que se vayan a trabajar fuera”, explica.

El videojuego 'Bluescola' / FDV

Esto no quiere decir, sin embargo, que haya que inyectar dinero público “a lo loco”, matiza. “Se trata de invitar a la administración a crear foros debate y a hacer por entendernos. La administración no puede acercar al sector del videojuego como si fuese Citroën, por ejemplo, porque tenemos nuestras propias peculiaridades. Si no, el principal problema que veo yo es que la gente que tiene ahora 20 años se marchará a trabajar a Madrid o Barcelona o fuera del país”, insiste.

Con más de una veintena de juegos en haber, Polygon-e es el estudio de diseño de videojuegos más antigua de Vigo. En estos momentos trabajan en él seis personas y tiene dos líneas de trabajo. Por un lado, el desarrollo de videojuegos educativos y por otro, los servicios outsourcing para empresas que encargan estos productos, como Bluescola, proyecto de la Fundación Biodiversidad para la concienciación en la conservación del medio marino.

En estos momentos, el equipo de Polygon-e trabaja en un juego para una película. El título no se puede desvelar aún, pero sí la fecha, al menos aproximada, de su lanzamiento: primer semestre del próximo año. Se trata del primer trabajo que realiza este estudio para el sector audiovisual, un nuevo reto que demuestra la diversidad de este sector. Si el sector del videojuego en España ha madurado desde que dio sus primeros pasos, el jugador también. “El público actual es mucho más exigente y está más acostumbrado al producto. No es lo mismo diseñar un videojuego hoy que hace veinte años”, sostiene Areán.

