La Policía Nacional alerta de la 'estafa de los 19 euros': "No piques"

Las estafas por Internet están a la orden del día. Los estafadores se hacen pasar por diferentes organismos para engañar a posibles víctimas con el objetivo de acceder a sus datos personales y sustraer información con la que acceder a sus cuentas bancarias.

Seur, Correos, diferentes bancos y hasta la propia DGT son algunos de los organismos por los que se hacen pasar estos estafadores enviando mensajes con enlaces fraudulentos en los que no debes pinchar.

La Policía Nacional ha compartido un importante aviso a través de sus redes sociales alerta sobre la conocida como la 'estafa de los 19 euros' con la que se hacen pasar por la DGt enviando un mensaje a tu móvil sobre una supuesta multa.

"Sede electrónica. Tiene una multa impagada de 19 euros, que se incrementarán en 24 horas si no recibimos el pago", reza el mensaje engañoso.

"No pagues esta multa, es una estafa", avisa la Policía. "Con este mensaje que supuestamente te envía la DGT, te informan de que tienes una multa pendiente de pago", informan. "No contentos con el susto, te dirán que la cuantía de la sanción se incrementará si no realizas el pago en 24 horas. Y, cómo no, te facilitarán un enlace para que puedas hacerlo de forma inmediata a través de él"

"Pero no piques, porque la DGT nunca te va a notificar una multa a través de correo electrónico ni de SMS. Además, sin pinchas en el enlace te va a redirigir a una página web fraudulenta y la urgencia para realizar un pago debe hacerte siempre desconfiar, sea cual sea el pretexto que se utilice", insisten desde la Policía Nacional.

"Por último, si tienes dudas contrasta con la fuente oficial, en este caso con la Dirección General de Tráfico", recomiendan.