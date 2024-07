Un desacougo co que é imposible parar de bailar

Helena Egea aposta por un ritmo rock e disco para o seu segundo sinxelo: “It Just Happenend Again”, un tema onde amosa a súa faceta máis roqueira. Este segundo adianto do EP debut da artista galega, que coa súa voz desgarrada lévanos agora a un universo musical “máis escuro e, ó mesmo tempo, máis rítmico”.

Baixo a influencia de artistas como Aretha Franklin, Nina Simone ou Janis Joplin, a pontevedresa crea o seu propio universo musical, que continúa tralo seu primeiro sinxelo “Glass”, publicado no marco de Sonemerxente, a aceleradora de proxectos musicais de AGADIC (Axencia Galega de Industrias Culturais). Nesta ocasión o traballo de produción segue en mans de Juan de Dios, que será tamén o encargado da produción do EP.

“Este é un tema que compuxen na pandemia”, apunta a artista. “Vai sobre esas condutas que repetimos que son malas para nós”, explica. Deste xeito, a historia recolle o concepto da obsesión por unha emoción, fala das condutas nas que volvemos caer unha e outra vez, onde a pedra no camiño somos nós mesmos”, engade. Trátase isto dende unha metáfora de veleno, “comparando tamén coas adicións e como nos afectan á nosa química cerebral, igual que se di do desexo ou do amor”. No videoclip tamén o reflicten así e na produción xogan con ese son desgarrado da súa voz, mentres que “os efectos envolventes incitan ao oínte a afondar aínda máis nesa sensación de desacougo pero, ó mesmo tempo, sen poder parar de bailar”, prosigue. A idea é envolver ó oínte “nunha sensación de loop constante, de desesperación, a un ritmo disco”.

Antes de publicar o EP no que está traballando ten previsto sacar un sinxelo máis. Como violinista e cantante, trala súa experiencia en diferentes bandas e estilos, nace a necesidade de ter voz propia. Así, da rabia, a frustración e a paixón nacen as súas primeiras composicións con referentes do jazz, soul, blues, folk e rock.

O violín, que deixara afastado do seu mundo musical un tempo, cobra agora un papel protagonista coma unha segunda voz na súa música, un elemento que incorpora un punto diferencial coas músicas destes estilos. O seu repertorio está conformado por cancións principalmente en inglés e incorporacións do galego. As letras falan de reflexións sociais, vivencias propias e historias evocadas con imaxes, todo “como medio de catarse e autodescubrimento”.

Co seu soño de facer música para que a xente a escoite, a Helena Egea gústalle que a xente interprete as cancións á súa maneira, para que cada un sexa o que for, o que lle transmita”.

Valora moi positivamente tamén o seu paso pola aceleradora Sonemerxente, sobre todo á hora de traballar no tocante á produción e outros aspectos máis alá da música, pero considera importante manter o seu punto ecléctico, “que é parte de min”.

Polo de agora ten actuacións programadas en Pontevedra (o 28 de xullo, no marco dos Concertos Feroz) e en Santiago no mes de agosto. A súa idea, polo de agora, é buscar un equilibrio entre a súa profesión como enxeñeira informática e a música. “Sigo traballando nas dúas cousas á vez, gústanme ambas”, indica, malia que afirma que está realizando tamén unha forte aposta pola música. “Estou poñendo bastante carne no asador, aínda que vaia lento o proceso”, subliña.

Suscríbete para seguir leyendo