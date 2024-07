Fillas de Cassandra lanza esta medianoite en todas as plataformas "d'ESCARNIO", o seu novo sinxelo

Fillas de Cassandra publicará este venres, 12 de xullo, o seu novo sinxelo, nomeado "d'ESCARNIO". A peza, que se poderá escoitar a partir das 00.00 horas nas principais plataformas dixitais, "é un ritual para desfacerse da ira".

As integrantes do dúo vigues, María Soa e Sara Faro, explican que a súa nova creación, "é unha sorte de cantiga actualizada que se sitúa entre a queixa satírica e un exercición de autocrítica e introspección".

Na produción da peza tamén participan Mumbai Moon e Greta Ch'aska e o sinxelo quere dar conta do "proceso longo e complexo que supón abandonar a furia e os dixomedíxomes ata acadar un canto liberador; e que esixe recoñecer e nomear o dano para deixalo ir", din.

A sutileza das melodías acústicas, a agresividade dos recursos do xénero industrial e as texturas etéreas que se dilúen entre os ritmos máis tribais, vencellados á raíz, ofrecen, como resultado, un tema de corte electrónico e compacto no que a ira se revela como un espazo de forza, mais tamén de vulnerabilidade.

"d'ESCARNIO" é unha das novidades que se pode escoitar nos directos da xira de Fillas de Cassandra, Últimas Dionisíacas, na que Sara Faro e María Soa revisitan os temas do seu disco "Acrópole" dende unha perspectiva máis electrónica e escura.

Pedro Fernández

Logo de visitar Marrocos e actuar o pasado sábado canda Ed Sheeran ou Bomba Estéreo no Gozo Festival, as artistas viguesas continuarán o seu periplo peninsular e formarán parte do cartel de citas de referencia, como é caso do Festival de Ortigueira, El Tingladu, Festival de la Luz ou Revenidas, entre outras moitas.

Netflix e "Clanes" exportan o son de Fillas

A música de Fillas de Cassandra está chegando fora das nosas fronteiras por ser unha das pezas quese inclúen na banda sonora de "Clanes", a serie de Netflix que está acadar os primeiros postos en número de visualizacións en distintos países do mundo. "canta miña sombra (negra sombra)", está de actualidade nas plataformas audiovisuais.