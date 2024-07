Encuentran microproteínas presentes exclusivamente en el cáncer de hígado

Una investigación liderada desde el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Barcelona) y con participación de investigadores del CIMA (Universidad de Navarra) y de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) ha desvelado la existencia de microproteínas presentes de forma prácticamente exclusiva en el carcinoma hepatocelular, la forma más común de cáncer de hígado. Estas estructuras, que parecen encontrarse en un porcentaje significativo de pacientes, podrían servir para el desarrollo de vacunas específicas frente a este tipo de tumores. Los resultados se publicaron en la revista prestigiosa revista científica “Science Advances” (Camarena et al. “Microproteins encoded by noncanonical ORFs are a major source of tumor-specific antigens in a liver cancer patient meta-cohort”).

Ramón Salazar, jefe del Servicio de Oncología Médica del Instituto Catalán de Oncología en l’Hospitalet (ICO), que no participó en este estudio pero tuvo acceso a él antes de su publicación, valora que es un trabajo “de gran calidad que combina todas las tecnologías de última generación para validar un nuevo concepto que puede ser clínicamente muy relevante”.

En declaraciones a Science Media Centre España, Salazar considera que lo más relevante es el descubrimiento de que unas proteínas “específicas del tumor y que pueden estimular una respuesta inmunitaria. Por tanto, pueden ser aprovechadas para la fabricación de vacunas genéricas de manera masiva, sin necesidad de individualizar para cada paciente, lo que podría significar un gran avance”, explica.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, Ramón Salazar advierte que “todavía no hay experiencia clínica” que apoye sus resultados. “Es un concepto muy atractivo, pero uno de los problemas del carcinoma hepatocelular y de otros tumores es que les falla el sistema de presentación de las proteínas al sistema inmunitario (el sistema mayor de histocompatibilidad), que es necesario para que las vacunas sean eficaces”, concluye.