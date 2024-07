El Banco de España alerta: si recibes esta carta del banco no la abras

Si te han robado o has perdido la tarjeta lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con tu identidad bancaria. No entres en pánico y actúa cuanto antes para evitar cualquier posible acceso en tu cuenta. En caso de no hacerlo, la entidad bancaria no podrá hacerse responsable de los movimientos en tu cuenta bancaria.

Además de saber cuáles son los pasos que debes seguir si te has quedado sin tu tarjeta de crédito, también debes conocer cuáles son las responsabilidades de la entidad bancaria.

No puede enviarte una tarjeta no solicitada salvo que sustituya a una anterior. En caso de que no lo haga, no te fíes y por supuesto, no la utilices sin ponerte en contacto previamente con ellos.

Disponer en todo momento de una forma de comunicación para los casos de pérdida, robo o utilización no autorizada. En cuanto lo comuniques, el banco se hará cargo de cualquier operación posterior a esa comunicación que no hayas realizado tú. De las operaciones anteriores a la comunicación, responderás hasta la cantidad de 50 euros, a no ser que se pruebe que has incurrido en negligencia en la custodia de la tarjeta o de sus elementos de seguridad.

¿Qué hacer en caso de robo?