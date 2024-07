Mil ojos sobre los niños en playas y piscinas

En los días que el calor aprieta en esta época estival, ir a la playa, la piscina o al río suele ser un buen plan para pasar el día. Pero es un plan que no está exento de riesgos, sobre todo para los más pequeños. La Asociación Española de Pediatría (AEP) advierte de que los ahogamientos representan en España la segunda causa de fallecimiento accidental en menores de 14 años, tras los accidentes de tráfico, y que en 2023 se registraron 27 decesos de niños entre 0 y 17 años por este motivo. Además, se considera que por cada muerte de ahogamiento puede haber de uno a cuatro ahogamientos no mortales que requieren hospitalización y pueden dejar secuelas con distintos grados de daño neurológico.

La AEP destaca dos picos de incidencia de ahogamientos, el de los niños por debajo de 4 años y el de los adolescentes, normalmente varones (duplicando el índice de mortalidad de las niñas). Los incidentes de los primeros suelen producirse en agua dulce, especialmente en piscinas particulares, mientras que los segundos tienden a sufrir este tipo de accidentes en el mar, canales, ríos y lagos, “asociándose también el alcohol o drogas como causas desencadenantes”.

Por franja horaria, la mayor cifra de ahogamientos se registra entre las 4 y las 6 de la tarde. “Lo más importante para evitar el ahogamiento es la vigilancia. Con los niños pequeños, enseñarles a nadar no es suficiente; y con los adolescentes es muy importante la concienciación social, porque muchos ahogamientos en esta franja de edad se producen en zonas en las que no deberían acceder o con bandera roja, por ejemplo”, apunta Sara Pons, miembro del Comité de Soporte Vital de la AEP.

Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, destaca que “el socorrista no puede vigilar individualmente a cada niño, con lo que la recomendación es que no hay que perderlos de vista, tanto en la playa como en la piscina; hay que tener mil ojos sobre ellos”.

En este contexto, AEP también ha querido desmentir algunas falsas creencias muy extendidas que pueden propiciar o empeorar la situación en caso de ahogamiento.

La bandera roja no afecta a todos los bañistas.

Tener un alto conocimiento de un deporte náutico no exime del cumplimiento de las normativas y no implica inmunidad ante los incidentes acuáticos. A mayor práctica, más exposición y, por tanto, mayor riesgo. “La bandera roja indica que está prohibido entrar en el agua, no debemos olvidarlo”, subraya la doctora Pons. “Si ponemos una bandera roja es para prevenir accidentes”, insiste Nuria Rodríguez, que advierte sobre actuaciones como “querer hacerse un selfi sobre una ola o tirarse de cabeza”.

Los manguitos y flotadores previenen el ahogamiento.

Estos dispositivos por sí solos no previenen el ahogamiento, ya que no garantizan que las vías respiratorias queden fuera del agua en todo momento. Su uso como medida preventiva exclusiva puede generar una falsa sensación de seguridad en bañistas y confianza en los cuidadores. “El sistema de protección que se recomienda es el chaleco, pero incluso así, lo que se aconseja es que la distancia a la que quede el niño de ti no sea superior a lo que te alcanza el brazo”, subraya Pons. “Los manguitos dan una falta sensación de seguridad, se caen fácilmente y, si son hinchables, es muy fácil que se los lleve la corriente”, añade Nuria Rodríguez, que advierte también sobre el uso de hinchables en el agua, que “se alejan muy fácilmente de la orilla”.

La persona que se ahoga pide ayuda.

En el proceso de ahogamiento la víctima puede desaparecer de la superficie del agua en unos 90 segundos. “Se dice que los ahogamientos son silenciosos; no es verdad que los niños pidan auxilio”, advierte Pons: “Tampoco depende de la cantidad de agua, en la orilla, con 50 centímetros de agua, se puede ahogar un bebé de 18 meses perfectamente”.

Ante un ahogamiento hay que lanzarse a socorrer.

“Lo primero es pedir ayuda, alertar. Para socorrer tienes que saber y si no estás preparado, no hay que lanzarse. Podrías, como mucho, lanzar un flotador que sí que hay en algunas playas”, dice Pons. Cualquier intento de rescate dentro del agua puede comprometer la vida también del primer interviniente añadiendo un nuevo incidente. “La función de un socorrista no es rescatar, es la de prevenir accidentes; una vez que tenemos que actuar o intervenir en un accidente está claro que ponemos en riesgo nuestra vida”, apostilla Nuria Rodríguez. “Pero sí es cierto que la gente debe avisar a los socorristas o, si no hay, al 112”.

Colocar la víctima boca abajo para vaciar el agua de los pulmones.

“Hay que poner a la víctima boca arriba, abrir la vía aérea y comprobar si respira. El ahogado necesita oxígeno de inmediato, la ventilación del ahogado es prioritaria”, destaca la pediatra. Se recomienda aplicar el protocolo de RCP con ventilaciones y compresiones torácicas.

Tras la comida no hay que bañarse para evitar el corte de la digestión.

El concepto de “corte de digestión” es un mito lamentablemente extendido. “Lo que no se recomienda, en ningún caso, independientemente de que se haya comido o no, es que haya un cambio brusco de temperatura”, dice Pons. Para evitar ese choque térmico se recomienda entrar “de forma progresiva al agua”. “La hidrocución es la diferencia de temperatura que se da cuando entras en el agua, sobre todo cuando llevas mucho tiempo al sol. Hay que entrar poco a poco para evitar que se produzcan accidentes, incluso cardiovasculares”, dice Rodríguez, que recomienda, sin embargo, no hacer comidas copiosas antes del baño.

Una camiseta que integra un chaleco se infla en el agua Un ingeniero francés que vio hace 3 años cómo se ahogaba un niño ha creado una camiseta antiahogamiento que integra un chaleco salvavidas invisible. Floatee se infla al contacto con el agua, girando al niño y manteniendo sus vías respiratorias fuera del agua incluso, si está inconsciente, en menos de 5 segundos.

Una camiseta que integra un chaleco y se infla en el agua

Un ingeniero francés que vio hace 3 años cómo se ahogaba un niño ha creado una camiseta antiahogamiento que integra un chaleco salvavidas invisible.

Floatee se infla al contacto con el agua, girando al niño y manteniendo sus vías respiratorias fuera del agua incluso, si está inconsciente, en menos de 5 segundos.

