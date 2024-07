El musical “Priscilla, reina del desierto” llegará en enero al Teatro Afundación de Vigo

El Teatro Afundación de Vigo acogerá el próximo mes de enero el inicio de gira del famoso musical “Priscilla, reina del desierto”. Serán en total seis funciones, los días 17,18 y 19 de enero 2025, y las entradas saldrán a la venta mañana, jueves 11 de julio, a las 11 horas en Ataquilla.

El espectáculo es una producción de SOM Produce, compañía líder en número de localidades de teatro privado en España, y responsable de musicales como “Cabaret”, “West Side Story”, “Billy Elliot”, “Grease”, “Matilda”, “Mamma Mia!” y, más recientemente, “Chicago”.

Basada en la película de 1994 ganadora del Óscar, “Priscilla, reina del desierto” narra la aventura de tres amigos que se suben a un viejo autobús en busca de amor y amistad. Desde que se estrenó en Sídney el 7 de octubre de 2006, el musical se ha representado en 135 ciudades de 30 países y la han visto más de 7 millones de personas.

El espectáculo incluye 40 artistas, un vestuario multipremiado de 500 trajes, 200 tocados y una banda sonora con una treintena de grandes éxitos de la música disco, entre ellos “I will survive” (Gloria Gaynor), “It’s raining men” (The Weather Girls), “Material Girl” (Madonna), “Go west” (Pet Shop Boys), “Always on my mind” (Elvis Presley) y “Girls just wanna have fun” (Cyndi Lauper).