La cantante viguesa Lina de Sol ya ensaya su actuación en el Mad Cool Festival

La espera ha terminado. La artista viguesa Lina de Sol, que se daba a conocer por su participación en la Gala 0 de ‘Operación Triunfo’, actúa este viernes en el Mad Cool Festival, un evento que se ha convertido en todo un referente musical a nivel nacional e internacional. La joven artista, que acaba de terminar la carrera de Relaciones Públicas, actuará por primera vez en un festival, y lo hará por todo lo alto, junto a reputados artistas de la talla de Dua Lipa, The killers, Rels B, Pearl Jam, Maneskin o Avril Lavigne, entre otros muchos. Lina de Sol ha viajado ya a la capital madrileña para ensayar y disfrutar de los artistas y grupos que actuarán en el festival, que arranca desde hoy hasta el sábado. El turno de la gallega será el viernes y tiene reservado un espacio de una media hora.

“Voy a tocar temas propios, algunos de ellos todavía no han salido, pero los estoy probando en directo para ver como reacciona la gente y si les gustan. Este año sacaré uno seguro y el próximo el resto”, adelanta. Tocará también una cover, que todavía no ha decidido, y de sus temas propios llevará al Mad Cool ‘La ventana abierta’ y ‘Nada importa’. “Dejo fuera ‘Cuando te marches’ porque me lo reservo para conciertos más intimistas”, cuenta.

La artista viguesa actuará en el festival junto a la banda con la que consiguió superar la fase final de los castings de Mad Cool. Será la tercera vez que actúen frente al público, ya que también lo hicieron el pasado mayo en el marco de las fiestas de San Isidro de Madrid. “Llevo un guitarrista, que se llama Paul y que también hace de bajo, un saxofón que se llama Miguel y el batería será Carlos Coronado, es el único que ha cambiado porque el que me acompañó hasta ahora no pudo venir. Son todos unos cracs”, señala. Ella se encargará de poner la voz y tocar la guitarra y el teclado. “Fue increíble, toqué para el mayor número de personas que he tocado nunca. Yo abrí las actuaciones y debía de haber unas 7.000 u 8.000 personas”, cuenta.

La artista ha hecho de Madrid su segunda casa. Y es que este año le ha tocado hacer unos cuantos viajes hasta la capital. Hace dos semanas también daba allí un concierto a guitarra y voz en Casa de México para unas cien personas. De hecho ha revelado que a partir de septiembre se despedirá de Galicia para trasladarse allí. “Me da mucha pena, pero encuentra más oportunidades”. Además Lina tiene pensado combinar la música con dos másteres relacionados con su carrera de Relaciones Públicas. A pesar de que gran parte de su actividad se va a desarrollar en Madrid, Lina espera poder dar algún concierto en su tierra.

De ‘OT’ aL Mad Cool

Hace exactamente un año Lina de Sol se presentaba al casting de 'OT' en Santiago. El Multiusos Fontes do Sar se llenaba de más de 600 jóvenes que aspiraban a entrar en el famoso ‘talent show’ del que han salido exitosas carreras como la de Aitana, Bisbal o Pablo López. Lina se convertía en la primera pegatina de Santiago y desde ese momento se metía al jurado en el bolsillo.

Su voz y su carisma la llevaron fase tras fase a la Gala 0 de ‘Operación Triunfo’ y todos los gallegos teníamos puestas nuestras esperanzas en ella. Lina salía expulsada en esa gala inicial y no llegaba a pisar la Academia, pero sus fans no dejaron en ningún momento de apoyar su música. La frustrante experiencia no la debilitó, muy al contrario le dio alas, y Lina trabajó, con más ahínco si cabe, en su música, a la vez que terminaba sus estudios universitarios. Fruto de su aplomo es todo lo que ha ido consiguiendo y lo que queda por venir. Ahora sus fuerzas se centran en este viernes, en darlo todo ni más ni menos que en el Mad Cool Talent.