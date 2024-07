Nacho Carreras (Vigo, 1990), periodista y guionista de televisión, escribe sobre sucesos en el programa de actualidad “Mañaneros” de La 1, cadena donde trabaja desde hace cinco años, y en su tiempo libre se sacude la morriña por la tierra escribiendo thrillers ambientados en Galicia: “El ángel fiel”, en Baiona; “El abrazo del oso rojo”, en Ponteareas (ambos autoeditados), y el último, “Marea muerta” (Roca Editorial), lleno de giros inesperados, en las islas Cíes.

El escritor vigués, admirador de Domingo Villar, convierte este idílico paisaje en el escenario de una investigación policial que pondrá a su protagonista, Nora Pardo, una detective privada en horas bajas, al borde del abismo al tratar de desenmascarar al asesino y demostrarse a sí misma que es una buena investigadora.

–El proceso de investigación de “Marea muerta” recuerda un poco a las novelas de Agatha Christie.

–La novela tiene dos partes muy bien diferenciadas. Una sigue la línea de Agatha Christie, pero luego tiene momentos de subida, hasta que todo estalla. Y es lo que buscaba. Puedes escribir una obra maestra, pero si no es entretenida no sirve de nada. Una novela tiene que sacarte de tu rutina diaria.

–¿Cómo se mantiene el interés de un lector que ha leído y visto ya tanto thriller?

–Yo creo que la clave es que tú pienses cómo te sorprenderías a ti mismo. Yo soy guionista de televisión y escribo un montón de sucesos. Normalmente tienen unos patrones muy claros. Cuando escribo novela lo que hago es lo contrario: me planteo qué es lo que a mí me sorprendería. Una buena novela te genera esa necesidad de saber qué va a pasar.

–¿Por qué elige las islas Cíes para esta historia?

–A parte de porque soy de Vigo y porque tengo recuerdos muy bonitos de los días de verano que he pasado allí de pequeño, porque las Cíes son el escenario perfecto para una novela de misterio porque lo tiene todo. Tiene el misticismo de unas islas que prácticamente no están tocadas, es decir, hay muy poquitas construcciones y las que hay están en la isla sur; el misticismo histórico: el pirata Drake arribaba en ellas cuando preparaba los asaltos; y, hoy, es uno de los puntos clave del turismo gallego y la imagen que representa a Vigo.

–¿Cómo surge la trama?

–La idea surgió por un comentario que hizo mi primo. Estábamos comiendo un bocadillo cuando las gaviotas comenzaron a revolotear a alrededor de él y dijo: “Aquí pones un cadáver y se lo comen”. Y pensé: “Qué idea tan buena”. Y empecé a darle vueltas. A esto se sumó la petición de mi padre de que mi próxima novela no fuera tan sangrienta. Y la morriña, que también influye.

–¿Ambientar las historias en Galicia es una forma de sacudirse la morrina?

–Totalmente. Para mí es un bálsamo. Para escribir, tengo que estar muy concentrado. La forma que tengo de volver a Galicia es sentarme delante del ordenador y teclear, Me concentro tanto que puedo estar en el paisaje.

–La protagonista habla de la masificación turística de las Cíes. ¿Comparte su opinión?

–Es un tema complejo. Por un lado, entiendo que es algo positivo para la economía, pero por otro lado, me choca que las Cíes tengan esa sobreprotección, para mí favorable, pero que luego encuentres a las once o doce de la mañana la playa de Rodas llena de sombrillas. Creo que el turismo se nos ha descontrolado un poco y que no se está preservando el encanto natural de paisajes como las Cíes.

–A Nora, Sherlock Holmes le parece un pedante. ¿A usted también?

–No, no. Pero es cierto que cada personaje de novela te genera una pulsión distinta. A mí el personaje que resuelve los casos porque tiene una capacidad mental extraordinaria me parece poco convincente. Nora es una tía humana: se equivoca, de repente se agobia, si no sabe como salir descuelga el teléfono y pide ayuda a su amiga... Intento crear personajes que generen empatía. La conexión que tienes con un personaje viene de lo que sientes hacia él, sea bueno o malo.

–Que su padre, ya fallecido, hubiese estado orgulloso de lo que hace es algo que le obsesiona...

–Casi todas las personas tenemos un trauma. No me refiero a un trauma horrible como haber sido agredido de niño, pero generalmente todos tenemos algo que nos marca la vida adulta y es algo con lo que tienes que vivir. Para mí, los traumas no se superan, se aprende a convivir con ellos. En el caso de Nora, es evidente que tiene un trauma con la muerte de su padre y que se quedó por demostrarle que podía ser una buena detective. Y esta necesidad de demostrarlo es lo que le lleva, a veces, a tomar decisiones un tanto suicidas. Es la temeridad de corregir el síndrome del impostor.

–¿Cuando se publica una novela deja de ser ya del autor para pasar a pertenecer al lector?

–Una parte, sin duda, es del lector porque las historias se escriben para ser leídas por los lectores. Pero yo me quedo un trozo de Nora para mí. Es un personaje al que he cogido un cariño especial. Crear un personaje es prácticamente una convivencia porque estás todo el rato pensando en él. A parte de que los personajes a veces tiran por donde quieren.

–Hay voces que dicen que hay un exceso de thrillers.

–La pregunta es: ¿hay un tope? Hubo un momento en que se pusieron de moda las novelas históricas y, de repente, todo el mundo tenía una novela histórica. El thriller está en un momento de auge, pero no por eso tiene que ser malo. Al contrario, el lector tiene un abanico más amplio donde elegir. Que haya muchos no es malo mientras la calidad sea buena.

–¿Qué ha motivado ese auge?

–Yo creo que es porque el thriller te reta a descubrir qué es lo que está pasando, y ese reto te atrae porque quieres demostrarte también que puedes resolverlo. A mí el thriller me parece un género muy interesante.

–¿Podríamos estar delante de una nueva saga protagonizada por la detective privada Nora Pardo?

–No lo sé, aunque reconozco que me encantaría porque Nora es un personaje al que le tengo un cariño muy especial. No tiene partes mías, pero sí tiene formas de ser de amigos, de gente a la que quiero.

–¿Cuando comenzó a escribir?

–Cuando leí "La mano de Fátima", de Ildefonso Falcones, me dije: "Yo quiero escribir una novela así", ambientada en Baoina, que es donde me crie. Y me puse a ello. Escribí 500 páginas, pero me di cuenta de que me quedaba demasiado grande y por ahí está aún. Después, buscando nuevas lecturas, leí "El psicoanalista", de John Katzenbach, y las novelas de John Verdon y entonces fue cuando descubrí que eso es lo que quería escribir. Leo todos los géneros literarios y creo que, como escritor, se puede aprender de todos.

–¿Algún día se hará realidad esa novela inconclusa?

–Es uno de los grandes proyectos literarios que tengo. No digo el que más, porque no sé qué me va a venir más adelante, pero, desde luego, sí que es un libro que me apetece mucho hacer, lo que pasa es que el nivel de documentación que necesito es tan abismal que me llevaría muchísimo, muchísimo tiempo.

–Ha citado a Katzenbach y a Verdon. ¿Tiene también algún referente gallego?

–Sin lugar a dudas, Domingo Villar está en lo alto del Top 10. "La playa de los ahogados" fue una novela a la que tengo un gran cariño y "El último barco" es, sencillamente, sensacional.

