El Gobierno solicita a la Conferencia Episcopal una reparación a las víctimas de abusos sexuales

El Gobierno exigirá a la Conferencia Episcopal Española (CEE) negociar un sistema de reparación que cuente con la participación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, que sea vinculante, y que abone las indemnizaciones a cargo de esta institución.

Así lo trasladó ayer el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a los representantes de asociaciones de víctimas con los que se ha reunido en la Moncloa, según informó el Ministerio en un comunicado.

Esta reunión fue convocada tras conocer la intención de la CEE de dar luz verde hoy en una Asamblea Plenaria extraordinaria a su plan de reparación a las víctimas de abusos, que contempla indemnizaciones para los casos que hayan prescrito o aquellos en los que el agresor haya fallecido.

Un plan que, a juicio del Ejecutivo, plantea “un sistema unilateral, sin presencia de las víctimas, no vinculante y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo”.

Bolaños convoca a las víctimas para darles cuenta del estado de las conversaciones con la Conferencia Episcopal y les ha anunciado que el Gobierno exigirá a los obispos negociar un sistema con la participación de las víctimas y del Estado, que sea vinculante y que repare y abone compensaciones a cargo de la Iglesia.

Según detalla el comunicado, el ministro de la Presidencia explica que durante los últimos meses su departamento ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación para aquellos casos donde las acciones judiciales han prescrito de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo, que consisten en la creación de un órgano mixto entre Iglesia y Estado.

En esa línea, el ministro ha transmitido que el Gobierno no aceptará un sistema “unilateral” como el propuesto por la CEE y “que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo”.

“El plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación”, denunció.