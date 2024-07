Burger King® y Dabiz Muñoz crean una experiencia gastronómica que debes probar

La innovadora creación de una de las figuras más relevantes del panorama gastronómico internacional se compone de pan croissant tostado y crujiente, salsa tártara exclusiva del chef -una mayonesa con toque de limón, con sabor agridulce-, salsa chutney de tomate -con un toque agridulce ligeramente salado-, bacon ahumado, pepinillos y queso Cheddar madurado.

Estará disponible desde el martes 9 de julio, en todos los establecimientos de la marca en España y en sus canales de AutoKing, TakeAway y Home Delivery, hasta el 9 de septiembre, y se podrá disfrutar con ternera Angus o pollo premium.

Sentimos que esta unión tenía que llegar tarde o temprano. Esta colaboración nos sitúa en el siguiente nivel, con una propuesta gastronómica sin precedentes para todos los públicos. Compartimos con Dabiz el placer por el buen comer y una infinita pasión por la cocina y esta creativa y sabrosa King Dabiz nos permite ofrecer experiencias disruptivas a nuestros clientes. Luis Hérault — consejero delegado de Restaurant Brands Iberia, grupo que posee la masterfranquicia de Burger King®

Me ha divertido mucho crear esta nueva receta para el disfrute de todos los públicos. Tener carta blanca por parte de Burger King®️, con ese ADN que les caracteriza y que es garantía de una verdadera libertad creativa, me ha permitido seguir sorprendiendo con la elección de ingredientes, innovando con nuevos sabores y creando una experiencia disruptiva Dabid Muñoz — Chef

King Dabiz es una colaboración genuina que aúna disfrute y placer, y que culmina en un producto disruptivo, que combina lo mejor de las icónicas hamburguesas a la parrilla de Burger King®, con la creatividad del chef número uno del mundo. Una alianza que refuerza la trayectoria de la cadena de restauración, entregando experiencias únicas llenas de sabor al alcance de todos.

La innovación al servicio de experiencias gastronómicas de calidad

La innovación es para Burger King® uno de los ejes vertebradores de su estrategia. Desde su filosofía ‘Have it your way’, centrada en la personalización y que fue rompedora en los años 70, la marca entiende la innovación como una forma de ofrecer la mejor experiencia gastronómica y atender las necesidades de un amplio abanico de consumidores.

Burger King® fue la primera cadena de restauración en contar con una app móvil, ofrecer el servicio refill de bebidas (posibilidad de rellenar gratuitamente los refrescos) y disponer de una flota propia de repartidores para el servicio a domicilio, flota que se encuentra actualmente en proceso de sustitución por vehículos 100% eléctricos.

La marca también fue pionera con la introducción en España en 2019 de la primera hamburguesa vegetal: el Whopper® Vegetal. Tras el éxito de este lanzamiento, amplió su oferta de productos elaborados a base de proteína vegetal, introduciendo los Nuggets® vegetales, el Long Vegetal o el Big King® Vegetal.