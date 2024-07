Mounjaro (tirzepatida) es el último fármaco que se ha sumado al arsenal farmacológico contra la obesidad. Este medicamento, indicado también para la diabetes 2, ha demostrado pérdidas de peso de hasta 23 kilos. Pero como sus antecesores, es caro, puede tener efectos secundarios y no está indicado para todos los casos. Por todo ello, el endocrino Aurelio Martís Sueiro, del Hospital Provincial de Conxo, advierte de la necesidad de no bajar la guardia y apuesta por la promoción de hábitos saludables desde todos los ámbitos, desde las familias a las empresas porque, advierte, contar con estos fármacos no debe de ser la solución, o no al menos la única, para combatir la obesidad, un trastorno metabólico que afecta casi al 20% de la población española.

–¿Por qué la obesidad es un problema de salud pública?

–La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública en la mayoría de los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo porque, además de ser muy prevalente, es la causa o el precedente de múltiples enfermedades asociadas como la diabetes mellitus 2, la hipertensión, las alteraciones lipídicas, la apnea del sueño, el hígado graso, enfermedades degenerativas articulares o diversos tipos de cáncer. El tratamiento de la obesidad y de las patologías asociadas amenaza con colapsar los sistemas públicos de salud.

–¿Con cuántos fármacos antiobesidad contamos hoy en España?

–Contamos con diferentes fármacos antiobesidad. Algunos de ellos se usan desde hace años en la clínica diaria como el orlistat (Alli o Xenical); la combinación naltrexona-bupropion (Mysimba), ambos de uso oral, y la liraglutida (Saxenda), que debe ser inyectada diariamente. Recientemente, se han introducido en la farmacopea, la semaglutida (Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro), que se deben inyectar una vez a la semana. En la práctica clínica, en este momento, ya solo estamos prescribiendo estos dos últimos fármacos.

–¿Cómo actúan?

–El orlistat disminuye la absorción intestinal de las grasas, con lo que se produce una pérdida de peso que depende del porcentaje de grasas ingeridas. Se ha comprobado que mejora el control metabólico en pacientes con diabetes mellitus, o disminuye la aparición de diabetes en grupos susceptibles y lo mismo pasa con la hipertensión arterial y las dislipemias. La pérdida de peso que se produce es pequeña. La combinación naltrexona-bupropión actúa inhibiendo el centro del hambre. Se consiguen pérdidas de peso moderadas y las tasas de abandonos en los ensayos clínicos son muy elevadas. La liraglutida, que se inyecta diariamente, inhibe el apetito y enlentece el vaciamiento gástrico. Se consiguen pérdidas moderadas de peso, y disminuye la aparición de diabetes, hipertensión arterial y dislipemias. La semaglutida, como la liraglutida, actúa estimulando los receptores de una hormona intestinal: el GLP-1 que enlentece el vaciado gástrico, y mediante acciones directas en el cerebro, aumenta la sensación de saciedad, pero tiene mayor potencia que la Liraglutida y se inyecta una vez a la semana, y la pérdida de peso por lo tanto es mayor.

–¿Y Tirzepatida, el último que ha sido aprobado en España?

–La tirzepatida estimula tanto los receptores de GLP-1, con lo que aumenta la secreción de insulina, inhibe el vaciamiento gástrico y aumenta la sensación de saciedad, pero además también actúa a través de otra hormona intestinal que es el GIP que tiene receptores en el tejido adiposo, con lo que se estimula el gasto de energía. La tirzepatida también se inyecta una vez a la semana.

–¿Qué aporta de nuevo al arsenal ya disponible?

–La tirzepatida tiene una acción dual, estimula tanto los receptores de GLP-1 como los receptores de GIP. El GIP tiene un menor efecto sobre el vaciamiento gástrico que el GLP-1, pero a diferencia de éste, existen receptores para GIP en el tejido adiposo con lo que se incrementa el gasto de energía y la pérdida de peso.

–¿Qué suponen estos fármacos en la lucha contra la obesidad?

–Los datos aportados en los ensayos clínicos de estos dos últimos fármacos son muy esperanzadores, y esto abre una puerta en la lucha contra esta patología cuya prevalencia no ha hecho más que crecer en las últimas décadas.

–¿Harán que en un futuro la obesidad sea cosa del pasado?

–Por ahora debemos de ser prudentes y esperar a ver los resultados en la vida real a corto, pero sobre todo, a largo plazo.

–¿Este arsenal terapéutico puede ser contraproducente? ¿Puede hacer que no cuidemos la dieta ante la posibilidad de combatir el sobrepeso con medicación?

–Sin lugar a dudas. No debemos de caer en el error de creer que el problema ya está resuelto. Hay personas con obesidad en las que los fármacos no serán efectivos, probablemente habrá personas en las que los fármacos irán perdiendo efectividad con el tiempo y habrá muchas personas que simplemente no se los podrán permitir.

–Entonces, ¿qué mensaje lanzaría a la población?

–Que de momento no se debe bajar la guardia. En mi opinión, en lo que deberíamos invertir el mayor esfuerzo como sociedad es en la prevención de la obesidad. Las familias, las escuelas, las empresas de alimentación, las autoridades... deberían promover una alimentación sana y unos hábitos de vida saludables.

–Son fármacos caros que no están incluidos en la cartera de la seguridad social, lo que significa que muchos pacientes no pueden acceder a ellos. ¿Deberían estarlo?

–Es la opinión más extendida entre los profesionales de la salud. No debe haber diferente trato, por parte de las administraciones, entre unos pacientes y otros dependiendo del tipo de patología que padezcan.

–¿Para quiénes están indicados y para quiénes no?

–Los fármacos antiobesidad están indicados en personas adultas con un índice de masa corporal (IMC= peso en kilos partido por el cuadrado de la talla en metros) superior a 30 o superior a 27 con una comorbilidad asociada.

–¿Hay alguno indicado para pacientes pediátricos?

–Tanto la liraglutida como la semaglutida se puede usar en niños con 12 o más años. El resto de fármacos aún no tienen la indicación en edad pediátrica. Sabemos que se está investigando el uso de la tirzepatida en pacientes menores de 18 años, pero por ahora no está aconsejado su uso.

–¿El tratamiento es suficiente o hay, además que cuidar la alimentación y hacer ejercicio?

–La dieta sana, baja en calorías, y el ejercicio físico tanto aeróbico como andar, bicicleta, natación, como el ejercicio de fuerza, como son el uso de pesas o tensores, son algo que nunca debemos de dejar de recomendar cuando vayamos a prescribir cualquier tipo de terapia para las personas con obesidad, y esto incluye a los fármacos.

–¿Qué pérdida de peso consiguen estos fármacos?

–Las pérdidas de peso con orlistat y naltrexona-bupropión son moderadas y no suelen mantenerse en el tiempo, con la liraglutida se describen pérdidas de un 5 a 10% del peso corporal, con la semaglutida las pérdidas de peso pueden estar en torno a un 15% de media y con la tirzepatida pueden sobrepasar el 20% con las dosis altas.

–¿También reducen las comorbilidades?

–La pérdida de peso de por sí, con cualquier método, ya reduce la aparición o, en el caso de estar presentes, mejora la evolución de las patologías asociadas a la obesidad. Pero, sobre todo, con los últimos fármacos aparecidos para tratar la obesidad, mejoran tanto la diabetes mellitus 2 (no debemos olvidar que estos medicamentos inicialmente se desarrollaron para el tratamiento de la diabetes), como la hipertensión, las dislipemias, los problemas respiratorios, el hígado graso y las enfermedades cardiacas y renales.

–Principales efectos secundarios.

–El orlistat puede provocar cólicos abdominales e incontinencia fecal, cálculos renales y disminución de la absorción de ciertas vitaminas. La combinación naltrexona-bupropión puede producir aumento de la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, dolores de cabeza, náuseas, estreñimiento y crisis convulsivas. La liraglutide puede producir náuseas y vómitos, aparición de cálculos en la vesícula biliar y muy raramente pancreatitis. Con la semaglutida también pueden aparecer efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y muy raramente pancreatitis. Los eventos adversos que producen con mayor frecuencia con la tirzepatida son náuseas, vómitos, diarrea y casos aislados de pancreatitis.