“Quien se dedica al narcotráfico no se cuestiona hacer las cosas de otra manera”

Melania Cruz (“Rapa”, “Ons”), está siendo en los escenarios María Casares en “Continente María” con su compañía A Quinta do Cuadrante, con Tito Asorey. Sin embargo, en todo el mundo la conocen ahora como la Laura de “Clanes”, esa madre señalada en Cambados por el mayor capo de la zona. En un descanso de un ensayo para el primer largometraje de Eloy Domínguez Serén, nos atiende. En su recuerdo, palpitan sus primeras actuaciones en el colegio y el instituto en Lugo; después en la Aula Universitaria de Compostela, su paso por la ESAD en Vigo. Ahora imparte también clase en Santiago.

–¿Como entró en “Clanes”?

–Me llamaron para hacer una prueba y salí con una mala sensación. Cuando me llamaron, fue una sorpresa tremenda. No contaba en absoluto. El primer ensayo fue con Marta Costa, que hace de hija de Laura, y con Nuno Gallego. A partir de ahí, ensayé con María Pujalte.

–¿Qué le llamó la atención del personaje?

–Son tres mujeres –ella, su madre (Pujalte) y su hija (Costa)– que están muy marcadas en la villa por el marido-padre-abuelo que delató al narco Padín en la operación Raposo. Por eso, las llaman las Raposas. Ellas, a pesar de no ser parte activa en la operación, acaban pagando. Hay gente que no les va al bar en la villa porque Padín es quien tiene el poder.

–¿Cómo preparó el personaje?

–Tengo la suerte de que Marta Costa es de Cambados, hija de periodistas, y el pade conoce muchas historias del narcotráfico y algunas en las que se inspira este guion. Yo he trabajado sirviendo copas pero el personaje de Laura regenta un bar y la mayoría del trabajo es preparar cafés. Yo no tenía esa experiencia pero tengo un amigo en Santiago con un bar, el Riquela. Le pedí que me diera de alta para enseñarme a hacer cafés con fluidez. Me enseñaron Ángel y Carlos a hacer varios tipos de cafés y después ya me sentí con seguridad en la serie. Fue un proceso bonito. Lo más bonito del personaje es que es una mujer muy normal.Para ella la llegada de Ana a la villa es una luz, llega una persona diferente, que no la juzga, incluso que la puede ayudar.

–Es una mujer muy valiente pero con miedo en una situación nada fácil.

–Sí, como tantas mujeres gallegas que sacaron la vida adelante. Claro, tienes a María Pujalte y sale todo para adelante. Lo mismo pasa con María Costa.

–¿Alguna anécdota en el rodaje?

–Lloramos y reímos mucho. Tuve la oportunidad de trabajar con gente como Touri, Tamar, Pepo Suevo, Diego Anido, Chechu... que son amigos míos. Eso es precioso, trabajar con amigos.

–¿Fueron especialmente difíciles las escenas de violencia y acción?

–Tuvieron su complejidad pero hubo efectos especiales. Había que ser muy precisos pero trabajamos con un equipo muy profesional. Las secuencias en las que trabajamos con José Manuel Esperante –el policía corrupto– se hicieron con mucho cuidado para no hacernos daño con la coreografía preparada.

–¿Cómo vive como gallega que se haga una nueva serie sobre narcotráfico con la diana en Galicia?

–Entiendo a la gente cuando dice “Uy, otra serie sobre narcotráfico” pero a mí lo que me interesa de esta es que son personajes muy reales. Son personajes muy reales. Se dedican al narcotráfico porque lo mamaron desde niños. No conciben la vida de otra manera como quien trabaja en un taller porque el padre trabajó ahí. Mi personaje, Laura, trabaja en el bar porque lo heredó de la madre. Su hija sí que ve otra manera de hacer las cosas pero los que se dedican al narcotráfico no piensan en otra manera de hacer otras cosas. No se cuestionan el tema. Además, siempre se enfocan las cosas desde el punto de vista masculino pero aquí también se habla mucho de las consecuencias que trae a la villa a otras personas que viven de forma pacífica. Ellas asumen quedar ahí con lo que conlleva.

–Hay un momento en el que hablan de por qué no marcharon.

–Tienen tanto derecho como el resto a estar ahí.

–Pero el precio a pagar es muy alto.

–Demasiado, demasiado.

–¿Como vive que esté en el top de Netflix en todo el mundo?

–Estamos alucinadas, sorprendidas y contentísimas. Nadie se esperaba esta acogida. Lo que pasa ocurre a nivel mundial. Mi padre me llamó por teléfono para decirme que había visto los últimos cinco capítulos seguidos porque estaba enganchado y que menudo trabajazo. Eso da mucha alegría.