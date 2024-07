Máxima alerta de la Policía: cambia esto en la configuración de Whatsapp hoy mismo para proteger tu cuenta de estafas y fraudes

El Whatsapp no solo se ha convertido en nuestra principal forma de comunicarnos. La aplicación de mensajería continúa ganando enteros en nuestro móvil. Y, a pesar de que en otros países tanto de la Unión Europea como del extranjero se usan diferentes métodos de comunicación que no son necesariamente el del teléfono verde lo cierto es que en nuestro país no tiene rival ni tan siquiera con los mensajes privados de Instagram o los de Facebook (pertenecientes ambas compañía a la misma matriz de Meta).

El caso es que el uso de Whastapp se ha extendido tanto que ya no solo es una herramienta para comunicarnos con nuestros familiares y amigos. También lo es para trabajar. No en vano mucha gente utiliza esta aplicación de mensajería casi como un chat laboral. Y por eso, por la cantidad de clientes con los que cuenta esta compañía de Meta y por el número de interacciones que genera en el día a día la Policía pide que se extremen las precauciones.

No en vano a lo largo de los últimos años han sido varias las estafas que han tenido el Whatsapp como vía principal de llegar a los estafados. Mensajes de la Dirección General de Tráfico, trabajos que se ofertan y que ofrecen unas estupendas condiciones económicas a cambio de, tan solo, conseguir likes o seguir a influencers.

La Policía también utiliza las redes sociales para alertar de posibles estafas. Hace unos días la propia Policía Nacional colgaba a través de su cuenta de Tik Tok (y también en el resto de redes sociales como Twitter) un consejo muy útil.

Hace unos días @policia informó de que hay usuarios a los que están agregando a grupos de Whastapp “en los que hay incluidos números de teléfono extranjeros y en los que se habla tanto de ofertas fraudulentas de trabajo como de criptomonedas por ejemplo”. “Si no quieres que esto te pase accede a la configuración de privacidad en Whatsapp y elige que solo tus contactos puedan agregarte a grupos”. De esta manera evitarás que personas extrañas acaben agregándote a grupos que desconoces y que pueden ser fraudulentos.