Alerta de la DGT: la multa que no vas a tener que pagar aunque te llegue

La Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior y encargada de velar por la seguridad en las carreteras de todo el país, ha vuelto a ser el objetivo de los ciberdelincuentes. En esta ocasión los amigos de lo ajeno están utilizando la técnica del smishing, el nombre que recibe la técnica que utilizan los delicuentes para enviar mensajes de texto a usuarios haciendose pasar por una entidad u organismo oficial, para suplantar a la entidad y estafar a los usuarios. En esta ocasión, los estafadores envían SMS a los ciudadanos informándoles de una supuesta multa pendiente de pago y les instan a pulsar en un enlace para realizar el pago. Sin embargo, este enlace es falso y redirige a una página web fraudulenta donde se solicitan datos personales y bancarios a los usuarios.

La propia Dirección General de Tráfico ha alertado de lo que estaba pasando a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Lo más sangrante de este caso es que los usuarios están recibiendo los mensajes en teoría desde el número oficial de la dirección general de tráfico. Es decir: la estafa está tan bien hecha que ni tan siquiera van desde un número falso o del que podamos desconfiar.

Pero los mensajes tienen algunas características que, según los expertos, pueden hacer que se identifiquen de manera más o menos fácil.

Contienen faltas de ortografía y gramática.

Urgen al usuario a realizar el pago de la multa en un plazo muy corto.

Incluyen un enlace para acceder al supuesto expediente de la sanción.

No se identifican como DGT de forma oficial.

¿Qué hacer si has recibido un SMS de la DGT?

Si has recibido un SMS con estas características, lo más recomendable es no pulsar en el enlace y eliminarlo de inmediato. Si por error has pulsado en el enlace y has introducido tus datos, te recomendamos que te pongas en contacto con tu entidad bancaria lo antes posible para informarles de lo sucedido y que cancelen tu tarjeta de crédito o débito. También puedes presentar una denuncia ante la policía.

¿Cómo evitar ser víctima de smishing?

Para evitar ser víctima de smishing, es importante seguir estas recomendaciones:

Desconfía de los SMS que te solicitan datos personales o bancarios.

No pulses en enlaces que no conozcas o que provengan de remitentes sospechosos.

Verifica la URL del enlace antes de pulsar en él.

Instala un antivirus y un antispam en tu dispositivo móvil.

Mantén tu sistema operativo y las aplicaciones actualizadas.

¿Cómo notifica la DGT las multas?

La Dirección General de Tráfico notifica las multas de tráfico de las siguientes maneras:

Por correo postal: la multa se envía al domicilio del titular del vehículo.

la multa se envía al domicilio del titular del vehículo. Por notificación electrónica: la sanción se envía a la dirección de correo electrónico del titular del vehículo, siempre que este se haya dado de alta en el sistema DEV (Dirección Electrónica Vial)

Además siempre se puede acudir a la propia Dirección General de Tráfico, a su web, para saber cómo actuar. Su sede electrónica es bastante accesible y sencilla.