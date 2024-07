Cuore Summer Party vuelve a convertirse en el fiestón del verano de Madrid

La revista Cuore celebró este miércoles la segunda edición de la Cuore Sumer Party, una divertida fiesta que tuvo lugar en Fortuny Home Club, en Madrid, y a la que acudieron numerosas caras conocidas del mundo de la televisión, de la moda, de los escenarios y de las redes sociales como Marta López Álamo, Kiko Jiménez, Marta Riesco, Noelia López, Claudia Martínez, Matías Ferreira, Esmeralda Moya, Alex Brooking, Teresa Gareche o María Cano entre otros.

El evento contó también con la asistencia de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica y Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, el grupo editorial al que pertenece Cuore, así como otros altos directivos de la editora.

Los patrocinadores Lost Mary, Misako, Instax Fujifilm, Gleeden, Eylure, Real Techniques, Sleek, St. Moriz y C&A, más los colaboradores Singularu, Sinkplay, Pepina Pastel, Aloha Poke, La Martinuca y Melones Líder Villaconejos amenizaron la velada con stands y actividades para los asistentes.

Una fiesta única que los invitados no podrán olvidar ya que, “lo que pasa en Cuore Summer Party se queda en tu CUORE”, como se podía leer en un gran arco de entrada a la fiesta.

Araceli Ocaña, directora de esta publicación, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. En su discurso Ocaña calificó esta fiesta como “algo muy Cuore” y matizó que en universo de esta revista “va evolucionando y creciendo, ya que podéis leernos vernos en vídeo, encontrar la actualidad en formato “meme”, en nuestro grupo secreto de Instagram e, incluso, a través de canciones propias y en esta fiesta”. Araceli Ocaña concluyó que la filosofía de todo el equipo de Cuore es “no nos aburrimos para que tú no te aburras nunca. Eso también es muy Cuore”, concluyó.

A continuación, dio comienzo el cóctel junto al set del DJ Eloy Bustos, encargado de amenizar la velada. Entre los asistentes a la Cuore Summer Party se encontraban también reconocidos instagramers y creadores de contenido amigos de la revista como Planes con Teresa, La Forte, Anastasia Russo, Ceci León, Bea Carpio, Teresa Gareche o Nuria Uriel, entre otros.

El jardín de este exclusivo espacio acogió diferentes propuestas y activaciones de las marcas colaboradoras, donde los invitados pudieron hacerse piercings en el momento junto a la firma Singularu; tatuajes de la mano de la casa tatuadora Sinkplay, o disfrutar de las deliciosas creaciones de Pepina Pastel, que puso la guinda dulce y golosa al encuentro, y de los bowls, ensaladas y wraps de Aloha Poke.

Las cámaras de Instax Fujifilm capturaron los momentos más destacados de la fiesta, mientras los cócteles de Lost Mary deleitaron a los asistentes en este exclusivo encuentro. Misako sorprendió a todos con sus lecturas de tarot, ofreciendo la oportunidad de predecir su fortuna y llevarse un elegante bolso de la marca como recuerdo. Gleeden invitó a los asistentes a encontrar a su "media manzana" y a disfrutar de una sesión fotográfica en su photocall repleto de confeti. Además, Melones Líder Villaconejos organizó un rinconcito healthy con delicioso melón cortado.

Durante el emocionante "taquillazo" de C&A, los invitados se lanzaron a buscar las llaves que abrían taquillas llenas de sorpresas. Los participantes en los torneos de UNO se llevaron fabulosos premios, y las calcomanías con las frases más célebres de nuestras celebrities incluyeron un sinfín de regalos sorpresa.

En el espacio denominado The Glow Bar, patrocinado por Sleek make up, Eylure London, St. Moriz y Real Techniques, un equipo de maquilladoras retocaba a los asistentes, que no dudaron en acudir en varias ocasiones a este particular set para lucir su mejor versión, y recibir, además, trucos y lecciones de maquillaje.