Valencia ondea la bandera de un Orgullo más reivindicativo.

Miles de personas están participando en la manifestación del Día del Orgullo en Valencia; una jornada más reivindicativa que en años anteriores, por las discrepancias entre Lambda -organizadora de la marcha- y las instituciones; principalmente, el Ayuntamiento de Valencia, la conselleria de Igualdad y la Diputación de Valencia. La entidad ha querido señalar los recortes sufridos "en materia de derechos LGTBI+ por los gobiernos de coalición del PP y Vox" en muchas de las administraciones valencianas. Por este motivo, el lema de este año es "Por nuestros derechos, orgullo y resistencia".

La convocatoria de este año es notablemente diferente a la del pasado reciente. La marcha acabará en la plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto y una protesta contra los recortes LGTBI+; sin nada más. Lambda renunció en mayo a celebrar la habitual fiesta posterior para mostrar sus discrepancias con los gobiernos del PP, a los que han acusado de querer "implantar" su fiesta, sin la participación de las entidades del colectivo. De hecho, el consistorio celebró el pasado viernes una fiesta con Rosa López como gran atractivo. Consiguió salvar los muebles con la participación de un millar de personas, lejos de los registros de otros años, y con muchos turistas y seguidores de la cantante y poca participación del colectivo LGTBI+.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa en la manifestación del Día del Orgullo. / FERNANDO BUSTAMANTE

Lío político

La bronca política ha sido la tónica dominante durante los últimos días. En las Corts Valencianes, el PP ha colgado la bandera arcoíris a las puertas del parlamento valenciano, a pesar de la negativa de Vox, aunque ha sido sin el acto institucional habitual de los últimos años. Y en el consistorio del 'cap i casal', el enfrentamiento político ha saltado a la esfera nacional tras las declaraciones de Mª José Catalá, en las que justificó no colgar la bandera en el balcón porque tampoco lo hacían con el ELA, el cáncer o el Alzheimer; unas palabras que la oposición ha utilizado como crítica, durante los dos últimos días. El asunto ha tomado tal dimensión que la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, y otros políticos madrileños como Íñigo Errejón se han pronunciado al respecto. De hecho, los socialistas han contado con la presencia del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la manifestación.

"Los que nos hemos criado en los valores del colectivo, no nos sale la comparación con enfermerdades" Fernando Grande-Marlaska — Ministro del Interior

“Al PP nunca le han gustado los avances en derechos LGTBIQ+. Lo hemos visto ahora en sus pactos con Vox, pero no le han gustado nunca”. Así de contundente se ha expresado el ministro del Interior.

El socialista ha reconocido ser un activista no desde su participación política, sino durante toda su vida como miembro del colectivo. “Durante muchos años de mi vida, he vivido en blanco y negro y sabemos la importancia de los derechos adquiridos en los últimos años”.

Unos derechos que considera en riesgo por los gobiernos de coalición del PP y Vox y que son “necesarios para una democracia plena”. Sobre todo para las nuevas generaciones: “No quiero que peleen por ser como son”.

Grande-Marlaska se ha referido también a las palabras pronunciadas por María José Catalá esta semana, en las que comparó no colgar la bander arcoíris con no hacerlo con las del Ela, el cáncer o el Alzheimer. “Alguien criado en valores LGTBIQ+ no le sale hacer esa valoración”, ha concluido.

Por su parte, Joan Baldoví de Compromís se ha sumado a la marcha para “no dar ningún paso atrás” frente a los valores “en retroceso” que se vuelven “frágiles” con los gobiernos de la derecha y la extrema derecha. “Queremos una sociedad diversa en la que cada uno ama a quien desee”.