El legado más solidario

María es una de las testadoras de la Fundación Vicente Ferrer. Esta mujer explica en la página de Haztestamentosolidario.org que quiere seguir ayudando a los demás cuando haya fallecido. “Mi voluntad es la de creer que se puede mejorar la calidad de vida de las personas para que vivan con dignidad. He podido ver con mis ojos que eso es posible, y la Fundación Vicente Ferrer lo ha conseguido por más de 50 años. Realizar mi testamento en su favor es asegurarme de que el mundo sea un lugar mejor”, afirma.

Por su parte, Isabel Correa, maestra de escuela, ha hecho testamento solidario a favor de Aldeas Infantiles SOS. “Siempre he tenido la ilusión de contribuir a conseguir una sociedad mejor, más solidaria y comprometida. Y creo que sólo lo lograremos a través de la infancia. Las aulas esconden realidades muy diversas y yo no quiero que ningún niño o niña se quede atrás. Por eso decidí, con mucho orgullo, incluir en mi testamento a Aldeas Infantiles SOS. Para poder seguir acompañando a los niños y niñas de las próximas generaciones, incluso cuando ya no esté”, explica.