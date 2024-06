Homenaxe ás mulleres galegas da obra principal de enxeñería hidráulica do XIX

Marta Pazos é unha das directoras de escena galega máis destacadas no Estado español nos últimos anos. Nova Galega de Danza, que cumpre 20 anos, é unha das compañías contemporáneas máis destacadas no país con dous premios Max (o último con “Leira”). As dúas frontes uníronse agora para estrear “Dique”, un espectáculo que homenaxea as mulleres galegas que traballaron na principal obra de enxeñería hidráulica do século XIX, o Dique da Campá de Ferrol. Trala actuación inaugural de onte, o Salón Teatro en Santiago volve a acoller a peza hoxe e mañá coas entradas á venda en ataquilla.com. Se non poden vela, terán outra oportunidade na xornada inaugural da Mostra Internacional de Ribadavia (MIT) en xullo.

“Jaime Pablo Díaz, director arístico de Nova Galega de Danza, convidoume a participar no proxecto. Xa me contactara hai anos con esta historia que eu non coñecía. Con motivo de que este 2024 se cumpren 150 anos da inauguración da obra, a Jaime pareceulle unha data para recordar estas mulleres traballadoras invisibilizadas”, sinalaba a FARO esta semana Marta Pazos.

Máis de once millóns de cestos

Pouca documentación quedou para dar conta da participación destas mulleres na construción. Só gravados da época e algunha imaxe. “Hai datos sorprendentes como que participaron 200 mulleres. Entre todas elas, durante seis anos, moveron 11.600.000 cestos sobre as súas cabezas. Cada unha, moveu 58.000 cestos. Parecíame moi interesante dirixir un espectáculo sobre esta temática para reflexionar sobre o que cargamos as mulleres”, detallou Marta Pazos.

Música contemporánea

Na peza de danza, coproducida pola Xunta de Galicia a través do Centro Coreográfico Galego, traballou na coreografía Belén Martí Lluch –que fai fincapé en mesturar o contemporáneo e o tradicional– mentres que a música foi preparada por Clara Aguilar.

Unha das bailarinas de "Dique" de Nova Galega de Danza. / Vanessa Rábade

Sobre a compositora, Jaime Pablo Díaz lembra que todo o equipo visitou o dique para “entender a súa magnitude. É unha zona militar onde se atopa en Ferrol. Fixemos unha visita guiada co almirante e quixemos trasladar ao terreo de cada unha a sensación que causaba. No caso da música, lévanos ao dique de hoxe pero sen perder a esencia. Non é música tradicional, aparecen ritmos tradicionais, si; pero navegando noutros estilos e sonoridades. A sonoridade que ten é diferente aos nosos anteriores traballos. Clara adoita ir ao Sónar, estivo nominada aos Goya e para ‘Dique’ creou unha sonoridade específica”.

Un equipo enteiro de mulleres

Un total de oito bailarinas participan nunha compañía na que todas as traballadoras do espectáculo son mulleres incluída Elena Ferro como zoqueira (zocos para as bailarinas). “A nivel enerxético foi moi bonito ter todo o equipo con mulleres”, resaltou Pazos.

"Dique" vai inaugurar a Mostra Internacional de Ribadavia. / Vanessa Rábade

As bailarinas, ata a extenuación

Respecto do deseño do vestiario e a escenografía, de Clàudia Vilà, indicou Marta que “fixo unha investigación sobre a arquitectura do dique para trasladala ás formas e cores á escena. No caso do vestiario, estilizou o traxe tradicional con influencia das roupas das propias traballadoras”.

En canto á coreografía, subliñou que “é un espectáculo sobre a forza. Trátase de levar o corpo das bailarinas a un estado de extenuación”.

Pola súa parte, Jaime Pablo Díaz destacou da escenografía que “te vai levar ao propio dique pero nos anos nos que estamos. Marta é un referente e outorga unha forza visual tremenda á peza”.