Un festival de literatura infantil e humor renderá homenaxe a El Hematocrítico

A cidade de Vigo acollerá na primeira quincena de novembro a celebración dun novo evento cultural: o HematoFesti. Será un certame de literatura infantil e humor que ten como fin render homenaxe a El Hematocrítico.

“Pensamos que sería un xeito bonito de facerlle unha homenaxe a unha persoa que tiña como filosofía de vida a empatía e o humor, que eran os seus piares”, explicaba onte a escritora Ledicia Costas.

A autora engadiu que “era un festival que tiñamos pensado facer el máis eu. Cando el morreu [o pasado ano] pensei en darlle unha volta e convertilo no Hemato Festival”.

O codirector do mesmo será o ilustrador e guionista de películas de animación Alberto Vázquez –gañador de varios premios Goya– que traballa cun amplo equipo.

Costas sinalou que, de momento, non saben con certeza en que espazos se vai desenvolver. O que si adiantaron onte foi a primeira liña mestra do evento: a convocatoria dun concurso.

5.000 euros de premio

Este certame premiará o mellor álbum ilustrado infantil. Levará como título I Premio Humor con H de álbum ilustrado infantil. A súa dotación ascenderá a 5.000 euros.

O xurado valorará as obras de humor orixinais e inéditas en calquera lingua oficial do Estado español. O prazo de presentación remata o 1 de outubro deste ano e o fallo do xurado vaise coñecer en novembro e o galardón seralle entregado durante a celebración do festival. As persoas interesesadas deben remitir os traballos a humorconh@triquetaverde.com.

A obra que resulte gañadora será publicada por Triqueta Editora. O selo comprométese a que o álbum gañador se poida ler en castelán, galego, vasco e catalán.

Ledicia Costas confía en que “se presente moita xente e que poidamos descubrir novas voces”.