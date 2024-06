El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de junio, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la “Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)”, dirigida, entre otros colectivos, a las personas mayores. El objetivo es transformar el sistema de apoyos y cuidados para que todas las personas, especialmente aquellas que tienen más necesidades de apoyo y cuidados o una situación de mayor complejidad, no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.

El edadismo también fija la residencia de los mayores / ágatha de santos

En esta misma línea, el proyecto “Vivir mejor en casa”, que desarrollan de forma conjunta la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), demuestra que se puede vivir más tiempo y con mejor calidad de vida en el domicilio y en la comunidad, evitando así la institucionalización permanente en residencias de personas mayores. Por ello, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, celebra la estrategia de “desinstitucionalización” del Gobierno, pero matiza que es necesario que los domicilios “estén adaptados a las necesidades de cada persona” y que se ofrezcan “las ayudas necesarias, tanto económicas, como humanas, para ello”.

En este sentido, Andrés Vázquez Piñeiro, geriatra clínico sénior de la SEGG, especialista en cuidados paliativos, asegura que la inclusión de la persona mayor en la sociedad influye de forma directa en su calidad de vida y que excluirla o infravalorar su aportación a la comunidad es una forma de edadismo, que, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), conduce a una salud más pobre, al aislamiento social, a muertes tempranas y cuesta a las economías miles de millones de euros.

“Las personas que reciben un trato negativo por discriminación por edad pueden llegar a sufrir depresión frente a las personas que tienen un ambiente más positivo de cara a la vejez”, afirma Vázquez.

El gerontólogo vigués asegura que el edadismo se filtra en muchas instituciones y sectores de la sociedad, incluidos los que ofrecen atención sanitaria y social, así como en el lugar de trabajo, los medios de comunicación y el ordenamiento jurídico. “El edadismo, intencionado o no, puede presentarse de múltiples maneras, desde las ideas, creencias y actitudes tendenciosas hacia las personas mayores hasta el institucional: jubilaciones forzosas, no incluirlas en los ensayos clínicos, un exceso de hospitalizaciones...”, afirma el geriatra vigués (67 años), que la próxima semana participará en el 64º Congreso de la SEGG, donde se presentará el grupo de trabajo sénior de esta entidad.

La OMS señala que el planteamiento sobre cuestiones sanitarias basado únicamente en la edad está bastante extendido. En una revisión sistemática de 2020 se concluía que en el 85% de los 149 estudios revisados, la edad determinaba quién recibía determinados procedimientos o tratamientos médicos. La pandemia del COVID-19 puso en evidencia este edadismo a través del triage (sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia), en el que se priorizó la atención a los pacientes de menos edad.

“Los sistemas sanitarios no están preparados para asumir la problemática en el conjunto vital de las personas mayores y eso es edadismo sanitario. El hospital sigue teniendo un edadismo muy importante contra las personas mayores. La hospitalización domiciliaria, por ejemplo, parece que sólo es para pacientes de cáncer y personas jóvenes que presentan patologías graves, pero si tú tienes 90 años no tienes derecho a este servicio, cuando no debería ser así porque la persona tiene derecho, como cualquier otro paciente, a recibir asistencia sanitaria en su domicilio”, afirma el geriatra.

Tampoco ha cambiado el modelo de los centros residenciales para personas mayores, en su mayoría macrorresidencias, cuyo debate también se abrió a raíz de la crisis sanitaria, pero del que no ha vuelto a hablarse apenas.

“¿Quién toma la decisión de institucionalizar a una persona mayor? ¿En base a qué lo hace? –se pregunta Vázquez– A veces la exclusión se da en la propia familia, al no considerarla útil. El buen trato a las personas mayores ha de comenzar en la familia”.

La discriminación también se da frente al amor y la sexualidad de las personas mayores, en la cultura negativa del envejecimiento, que asocia la vejez con el deterioro y la pérdida de capacidades físicas y mentales. “Hay una idea errónea de que el envejecimiento es sinónimo de dependencia y enfermedad, y una percepción social basada en las carencias y no en las cualidades”, comenta el geriatra sénior, que asegura que la vejez es una etapa de oportunidades tanto para la persona que ha llegado a ella como para la sociedad en su conjunto, que puede enriquecerse con su experiencia.

Pero, ¿qué se entiende por buen trato a las personas mayores? El geriatra explica que no es otra cosa que reconocerlas como personas adultas y ciudadanos de pleno derecho.

La clave está en el buen trato

Con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que cada año se celebra el 15 de junio, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) reclamó “una ley contra el abuso, maltrato y vulneración de la integridad física y moral de las personas mayores”, pidió más recursos para “impulsar acciones que ayuden a prevenir el maltrato” e insistió en la importancia de que las nuevas generaciones sean conscientes de la situación en la que viven muchas personas mayores, para lo que considera fundamental “un cambio cultural y de educación”. Según Andrés Vázquez, el maltrato a las personas mayores está infravalorado. “Se calcula que se detecta 1 de cada 14 casos de maltrato, por lo que en España habría cerca de 400.000 personas mayores de 65 años maltratadas, siendo esto la punta del iceberg. Las causas de esta detección tan baja son las dificultades de la víctima para denunciar, la ocultación por parte del maltratador y la no detección por parte de los profesionales debido a la falta de información y dudas de actuación”, afirma. En su opinión, también falta concienciación respecto a la realidad que viven muchas personas mayores, en la mayoría de los casos, dentro de casa. “Ahora nadie duda de que dar una bofetada a una mujer es maltrato, pero no se tiene tan claro cuando quien la recibe es una persona mayor porque está irritable o ha dado una mala contestación”, explica. Según Vázquez, el primer paso para acabar con el maltrato es promover el buen trato a las personas mayores. “Yo quiero que se me respete y valore en todos los ámbitos. No quiero que mi familia decida por mí; si voy al médico quiero que éste se dirija a mí y no a mi hijo; que no se refieran a nosotros como ‘nuestros mayores’ o ‘abuelos’ porque yo no pertenezco a nadie y hay muchas personas mayores que no tienen nietos; que no se me infantilice porque soy un adulto”, argumenta.