“Al público le sorprenderá que la mirada al narcotráfico en ‘Clanes’ se humanice, que no se romantice”

Netflix estrena hoy Clanes, una historial real ficcionada en formato de serie rodada en Galicia y producida por Vaca Films con el narcotráfico como fondo. Y algo más. Ana, personaje que interpreta la madrileña Clara Lago (Ocho apellidos vascos, Primos, El vecino), deja su vida como abogada en Madrid para desplazarse a Cambados e indagar sobre la misteriosa muerte de su padre. En Galicia buscará respuestas y venganza, y encontrará el amor al conocer al hijo del patriarca de un clan de la droga, que interpreta el gallego Tamar Novas.

–El eslogan de la serie es: “¿Qué droga es más adictiva: la venganza o el amor?” ¿Usted que diría?

–Depende de cada persona. Para mí, mucho más el amor, es mejor droga. No soy vengativa, pero si lo fuera, debería trabajarme el no serlo.

–¿En Clanes, cómo es el equilibrio entre ambas cosas?

–El punto de partida de mi personaje, Ana, es la venganza; pero si lo piensas, la venganza siempre parte del amor, de que te hayan hecho daño por algo o alguien que amas. La mala gestión del amor dañado puede derivar en venganza. Y a mi personaje se le mezclan los dos conceptos: piensa en venganza y aparece un tipo de amor que le genera un conflicto de intereses.

–Tenemos Galicia y narcotráfico. ¿Qué tiene la serie más allá de estos lugares que parecen comunes?

–Estamos diciendo en la promoción que Clanes no es una serie sobre narcotráfico, sino sobre emociones humanas que suceden en un contexto de narcotráfico y con las que es muy fácil empatizar. Ese contexto es un lugar extremo en el que se pueden explorar ese tipo de pasiones (amor, venganza, traición, la necesidad de que tu padre se sienta orgulloso de ti)... que son comunes a todos, y a todas.

–¿Entonces ese título que va a tener la serie fuera de España, Gangs of Galicia, no le gusta?

–[Risas] Clanes es muy potente. Una sola palabra tiene más aplomo. Además, la serie va de familias, de vínculos que tienen mucha fuerza, tanto en el contexto del narcotráfico como en la vida en general.

–Vaca Films produce, una firma gallega con sello propio en sus proyectos. ¿Qué tiene de especial trabajar con Vaca?

–Lo que más noto y destaco es la implicación que tienen Borja [Pena] y Emma [Lustres] en sus proyectos, algo que no hacen todos los productores de la misma manera. Emma ha estado presente en todas las fases del proyecto de Clanes, en las pruebas, en el rodaje... Se implica mucho emocionalmente, y eso es una gozada. Cuidan sus proyectos como si fueran sus bebés, y eso pone el listón muy alto.

–¿Usted también se puso el listón alto para preparar su papel?

–Por lo general, siempre hago mucho trabajo de mesa previo, de análisis de guion por mi cuenta y con las coach Lorena García y Rebeca Roldán, que es con quienes creo el personaje. Luego trabajo con el director o directora con ensayos, con secuencias desengranadas, y después el día a día le va dando forma al personaje. En Clanes, además de este trabajo, me he documentado sobre el universo del narcotráfico, que me coge muy lejos, y el poder acercarme, aunque fuese fugazmente, a personas que han estado metidas en este mundo me ha ayudado mucho a entender mejor el proceso del personaje de Ana.

–¿Qué le ha sorprendido más de esas personas?

–Ver que son gente normal, que podrían ser tu vecino o con quien vas a tomar un vino. Eso le va a sorprender al espectador: acercarse a un mundo muy narrado en el audiovisual con una mirada diferente, más humana... no para justificar ni romantizar, sino para humanizar.

–Ha trabajado en esta serie con actores gallegos. ¿Ha advertido en ellos una forma distinta o característica de interpretar?

–Creo que cada actor es un mundo y va encontrando su propio método. Hay quien sigue el método de una escuela, quien picotea de distintas escuelas. Lo que he visto en los gallegos de Clanes, con los que antes no había trabajado, y una vez vista la serie en su conjunto, es el enorme talento que tienen todos. La serie crece porque todos los personajes, los protagónicos y los secundarios, están impecables, y eso da empaque a Clanes. No sé si eso es cuestión de método.

–¿Y su método cuál es?

–El método Clara [risas]. He estado en más de una escuela, he hecho cursos con Lorena, de técnica... No me caso con nadie. Cojo lo que me sirve de cada fuente.

–¿Con qué criterios elige papeles?

–No soy estratega en ese sentido de elegir por géneros. Busco proyectos y personajes interesantes. Lo óptimo es, y se ha dado en Clanes, que el guion, el director, el elenco y la producción sean potentes. Si no tengo todos esos alicientes, al menos intento que haya dos. Por suerte, tengo el privilegio de poder elegir, y eso en España no lo tenemos todos los actores.

–¿Su química con Tamar Novas...?

–Una maravilla. Sabía quién era, pero no lo conocía. No sabía que me encontraría con una persona tan divertida y tan buen compañero. Hemos hecho un thriller dramático, pero nos hemos reído mucho.

–A estas alturas de su carrera, ¿hay algún reto que quiera hacer, algún personaje o proyecto atípico que nos pueda sorprender?

–Soy joven, pero 24 años dan para bastante. He tocado muchos palos y géneros y me siento afortunada. Cualquier personaje interesante es un reto; por placer me encantaría hacer una películas de acción con artes marciales y peleas tipo Kill Bill y un musical donde cantase y bailase. Una buena excusa para aprender a hacerlo.