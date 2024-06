Las aulas, nueva redacción de FARO

“Como el Celta y el Decano, sois unos periodistas de Primera”, arengó el presidente provincial

Vigo tiene cantera; en fútbol pero también en periodistas. Así lo dejó claro el presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Luis López, que participó en la entrega de los premios FARO DA ESCOLA, que también patrocina desde el organismo provincial. López no dudó en alabar la calidad de los trabajos de los alumnos de Vigo y su área, recordando que si más de uno llega a ser periodista “lo serán de diez”.



No es un trabajo que se puntúe o califique, pero el presidente provincial no dudó en ponerles un “sobresaliente” a todos los participantes de la IV edición del proyecto, que también contó con un premio propio que fue a parar al CEE Saladino Cortizo, seguido del CPR Possumus en segundo lugar y el CEIP Laredo en tercer lugar.



Empleando un símil futbolístico, Luis López apuntó que “al igual que el Celta y el FARO, todos sois unos periodistas de Primera. Tenéis que seguir así, demostrando que sois los mejores en periodismo. Os animo a continuar en este proyecto”, celebró el presidente del ente provincial, que acudió a la entrega de premios acompañado por la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez.