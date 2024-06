Ana Navasquillo mantiene en vilo al público en “El retorno”

Se confiesa más afín al drama que a la comedia, al suspense que al romance. La viguesa Ana Navasquillo estrena el próximo día 27 en Madrid “El retorno”, un thriller psicológico del que es guionista, protagonista y productora junto a Iberevents Producciones en colaboración con Fantasy Line Productions. Se trata de una producción independiente en la que la protagonista juega al despiste con el espectador y le coloca en una posición de tensión y confusión constante porque ignora qué realidad vive el personaje que encarna Navasquillo hasta el final del largometraje. La mujer que aparece en pantalla habla sola por la calle, en la cafetería. En ocasiones, se dirige directamente a alguien que en ningún momento aparece en el plano. E incluso llama a ese supuesto interlocutor por su nombre.

En su casa, por otra parte, comienzan a suceder fenómenos extraños: los objetos cambian de lugar, las luces se apagan de repente, las piezas de ajedrez se mueven solas, hay ruidos que no se sabe de dónde proceden, las manillas del reloj también se mueven... Todos estos elementos mantienen el suspense sobre lo que en realidad está viviendo la protagonista hasta el final de la historia. Esta tensión es uno de los aspectos del género que más le atraen. “Escribir comedia no me sale. Para mí es muy complicado. A mí, pocas comedias me hacen reír. Soy más de drama y del suspense psicológico”, comenta.

Aunque éste es su debut como guionista en el largometraje, Navasquillo ha realizado el guion del cortometraje de suspense “El pacto” y ha actuado en la obra de teatro “La vidente”, de Josele Román.

Para la presentación oficial de “El retorno”, la artista viguesa ha reclutado a numerosos rostros conocidos, entre ellos, Rafael Amargo, para quien ésta será su primera comparecencia pública tras ser puesto en libertad y quien al día siguiente estrenará como director la obra “Complejo destino de Electra”, protagonizada por Luciana Bonn y Josele Román. Navasquillo conoce al bailarín y coreógrafo a través de Josele Román –muy popular en los setenta por sus intervenciones en películas como ‘Manolo la nuit’ (1973) y ‘El señor está servido’ (1976)–, muy amiga suya. “Amargo va a ocuparse de la parte musical de mi monólogo ‘Heidi, la celebrity de los Alpes’, que estrené en Madrid y con el que fui seleccionada para actuar en Nueva York y cuya nueva versión espero estrenarla en breve”, comenta.

Con Román acaba de rodar, además, el capítulo piloto de una comedia para televisión, “Estrellas en la red”, que han presentado a diversos canales, y que está producida por la artista viguesa y cuyo guion firma Román. En esta serie, que cuenta la historia de cinco mujeres maduras que se apuntan a una web de citas en busca del amor, actúa Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, que encarna a la hija de la actriz y productora viguesa. “Es una chica que se involucra porque le gusta mucho la interpretación. Es muy responsable”, comenta. Vigo es otra de las personas que han confirmado su asistencia al estreno de “El retorno”.

Navasquillo tiene varios proyectos esperando pretendiente, pero asegura que es complicado sacarlos adelante. “Está todo muy monopolizado y las subvenciones siempre se las dan a los mismos”, se lamenta.

Asegura que la historia de “El retorno” salió “casi sola” en cuanto se sentó delante del ordenador y comenzó a darle los primeros trazos. “Me costó mucho encontrar un final que justificase todo lo que el público ve en la pantalla, pero creo que he conseguido mantener el misterio hasta el final y que éste encaja perfectamente con todo lo que le sucede a la protagonista ”, comenta.