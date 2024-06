Las bibliotecas gallegas ganan en un año 30.000 lectores, aún lejos de la prepandemia

Según los directores de las bibliotecas Ánxel Fole de Santiago de Compostela y de la Juan Compañel de Vigo, Jesús Torres e Inmaculada Serrano, la cifra de no devoluciones sobre la cantidad de libros que se piden es inferior al 5%. Serrano aproxima que de un 2%. Sin embargo, los que se pasan de plazo coinciden en algunas excusas, entre las más comunes, “perder el libro en una mudanza”. Desde las bibliotecas aclaran que lo más importante “es que haya movimiento” y que, aunque el usuario puede reponer económicamente un libro en caso de pérdida, no se obliga a nadie a pagar. Eso sí, para evitar el descontrol, hay un sistema de “castigo” para cuando los usuarios no entregan la obra a tiempo: un día sin poder llevarse nada por cada jornada de retraso. Si transcurren años, el sistema informático establece un tiempo a medida, que habitualmente es de meses.