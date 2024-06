Ramón Vilar Landeira, Premio de Xornalismo Manuel Lueiro Rey

O escritor e xornalista Ramón Vilar Landeira (Rodís, Cerceda, 1973) gañou o VII Premio de Xornalismo Manuel Lueiro Rey cun artigo no que, a través da tenrura e humor, propón unha reflexión sobre o valor das persoas maiores na nosa sociedade. “A veciña do segundo” acadando a unanimidade do xurado. Vilar traballou en FARO DE VIGO e dirixiu o diario dixital “Vieiros”. O premio entregarase o vindeiro 23 de xuño ás 12 horas no Multiusos de Fornelos de Montes, cuxo Concello concede o galardón.