La Policía Nacional advierte: mucho cuidado con "este número de teléfono"

En cada mensaje, enlace o descarga puede haber una estafa detrás que quiere hacerse con los datos personales y bancarios de las vítimas.

Recibir ciberamenazas es cada vez más frecuente porque constantemente surgen nuevas técnicas para engañar y robar a los usuarios.

Aunque la población cada vez está más informada sobre los peligros y saben identificar mejor las estafas antes de que sea tarde para porteger sus datos.

Pero áun hay casos en los que las personas caen y son víctimas de mensajes de WhatsApp de números con prefijo extranjero que ofrecen trabajos ideales.

La Policía Nacional ha alertado sobre una nueva modalidad de estafa que, en lugar de contactar a las potenciales víctimas a través de mensajes de WhatsApp, comienza con una llamada telefónica.

Los usuarios bajan la guardia cuando cogen el teléfono móvil y si les ofrecen un puesto de trabajo con muy buenas condiciones es fácil que caigan en el engaño.

El engaño se basa en una conversación de WhatsApp fraudulenta donde solicitan a la víctima que guarde el número de teléfono en la agenda de contactos

El engaño se basa en una conversación de WhatsApp fraudulenta donde solicitan a la víctima que guarde el número de teléfono en la agenda de contactos para poder escribirle por WhatsApp.

Cuando la víctima ya ha caído en la trampa, a no ser que vuelvan a contactar con él no aparecerá como número desconocido en el chat, aprovechando que Whats App no informa del origen del prefijo (sí lo hace con un número desconocido).

Finalmente, si no detectas que se trata de una estafa y realizas las tareas que te piden, no solo podrían vaciar tus ahorros, sino que también podrías enfrentar problemas legales, llegando incluso a ser cómplice del fraude.