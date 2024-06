“El negocio familiar era el espionaje”. Así resumió Carlos Holemans, creativo publicitario, la actividad de su padre, Karel Holemans (Flandes, Bélgica, 1910 - Tarragona, 1979), y de su primera mujer, Rachel, durante la guerra civil española y la II Guerra Mundial, una actividad con la que la pareja formada por este pintor flamenco, nacionalista y católico, amigo de los alemanes y Rachel, militante del partido socialista belga y miembro de la resistencia, se garantizaban un lugar seguro en el bando ganador.

Holemans: “Los partidos nacionalistas locales son la quinta columna de Hitler” / ágatha de santos

La de espía es sólo una de las muchas facetas que Carlos Holemans revela del artista flamenco en “Los espías no hablan” (Arpa Ediciones), un libro que nació con la intención de ser una obra histórica y que acabó convirtiéndose en un relato de aventuras con un ritmo cinematográfico. “No quería contar la historia de mi familia y que fuera aburrida. Pero todo el mérito es de mi padre. Yo sólo he escrito el sinfín de jaleos en los que se metió. Yo, la sensación que tenía era que alfombra que levantaba, muerto que salía”, dijo.

Y es que Karel Holemans fue, además de un pintor con un cierto reconocimiento como paisajista –uno de sus lienzos, “Brumas” (1944), cuelga en las paredes del Reina Sofía–, nacionalista flamenco –fue miembro de la Unión Nacional Flamenca (VNV)–, espía en la guerra civil española del lado republicano, y espía doble durante la II Guerra Mundial. Y tras la derrota de Hitler, ayudó a nazis y colaboracionistas a huir de Europa desde Barcelona, pero también se ofreció al servicio secreto británico. También fue caballero comendador de los templarios, lo que le llevó a hacerse agente alemán para sacar de Bélgica los archivos de la orden y trasladarlos a Oporto, ciudad a la que llegó pasando por Vigo. Así salvó de la Gestapo a 238 caballeros templarios, pero nunca pudo regresar a su país, donde fue condenado a muerte.

En la conversación que el premiado publicista mantuvo en el Club FARO con Santiago Romero, socio-director de Verve Creative Group y columnista de FARO; y el historiador Antonio Giráldez, coordinador de actividades del Forum del Instituto de Estudios Vigueses, Holemans –fruto de la relación del artista flamenco con su segunda esposa, la catalana Teresa Mestres, madre soltera e hija de un respetado empresario del cava– explicó que le llevó algo más de diez años reconstruir los pasos de su padre, que murió cuando él tenía 16 años.

Sobre la simpatía de su padre por Hitler, explicó que no fue un fenómeno exclusivo de los nacionalistas flamencos, sino que se dio en toda Europa. “Cuando Hitler invade Bélgica en mayo del 40, para los nacionalistas flamencos no es una mala noticia. De hecho, Hitler lleva mucho tiempo financiándolos, preparando la expansión alemana en toda Europa porque esos partidos nacionalistas locales van a ser su quinta columna en cada uno de los países que invada. Está probado que Esquerra Republicana y el PNV tuvieron encuentros con el partido nacionalsocialista alemán y está documentado que los primeros ofrecieron su colaboración”, afirmó.

Karel Holemans recaló en Vigo en agosto de 1945, dos días después de que el dictador Franco llegara a la ciudad para visitar la Semana del Mar. El diario decano se hacía eco de la llegada del “notable pintor flamenco”, que poco después ganaría la Exposición-Concurso de Arte Regional Marinero organizada por la asociación Martín Códax con la obra “Anochecer”, que después adquiriría el Concello por 5.000 pesetas –el equivalente a lo que ganaba un trabajador en todo un año– para la colección del museo Quiñones de León. Ayer, Carlos Holemans se mostró emocionado de poder verlo en el MARCO, donde se trajo con motivo de su intervención.

En Vigo, donde el pintor flamenco estuvo un año, cosechó sus primeros éxitos en España, aunque ésta no fue la primera vez que estaba el país. Ya lo estuvo antes, en plena guerra civil. “Fue a reconciliarse con Rachel, que vino como enfermera (del bando republicano) y la pintura de mi padre se transforma al descubrir la luz del Mediterráneo. Es muy fácil reconocer la obra anterior y posterior a esta primera visita a España”, comentó.

Una vida de película

“Los enigmas de Karel Holemans fueron siempre mi equipaje, allá donde la vida me llevara. Necesitaba entender las razones, desvelar los secretos, iluminar las sombras, romper los lacres, gritar los motivos, desmantelar las calumnias, señalar a los traidores y, quizás algún día, restaurar su nombre”, afirma Carlos Holemans en “Los espías no hablan” porque, según explicó ayer, a su padre le imputó el propio servicio de espionaje alemán hechos que no había cometido por motivos diversos. El título de cada capítulo del libro lleva el nombre de un color: verde inglés, gris wolframio, pardo terroso, blanco de España, rojo sangre, negro hueso, en referencia a su infancia. “Cuando de pequeño entraba en la habitación donde mi padre tenía su caja de pinturas, me fascinaba leer el nombre de los colores de los tubos”, confesó el publicista, que expresó su fascinación por la vida tan intensa que llevó su padre antes de que él naciera. “Vivió tantas cosas en tantas ciudades que es como si hubiese vivido varias reencarnaciones”, comentó. Karel Holemans fue también testigo involuntario de la ejecución por garrote vil de Heinz Ches en Tarragona, el mismo día y a la misma hora que la del antifranquista Puig Antich, los dos últimos hombres condenados a muerte por el régimen franquista. Sin embargo, nada de esto lo supo su familia. “Mi padre era traductor de la capitanía general de Tarragona y asistió como intérprete durante todo el proceso y fue obligado a estar presente en la ejecución”, afirmó. Karel Holemans murió a los 69 años en Tarragona.