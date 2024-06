El papa reivindica el humor para denunciar los “excesos de poder”

En la película “El nombre de la rosa”, basada en la novela de Umberto Eco, el protagonista, Guillermo de Baskerville, fraile franciscano encarnado por Sean Connery, defendía ante otros monjes la bondad del humor. “¿Qué tiene de alarmante la risa?”, se preguntaba. Este viernes, el papa reivindicó el humor como forma de “denuncia” de los “excesos del poder” o realidades invisibilizadas mediante la risa, “sin sembrar la alarma o el terror”.

“También se puede reír de Dios”, así como “jugamos y bromeamos con las personas que queremos”, afirmó el papa. Francisco hizo estas declaraciones ante un centenar de cómicos internacionales, algunos tan conocidos como Whoopi Goldberg, Chris Rock, Stephen Colbert o Jimmy Fallon, además de las españolas Victoria Martín, Sara Escudero y la gallega Cristina Castaño.

La actriz de Vilalba aseguró a Efe que para ella ha sido “una experiencia vital importante e inolvidable, no solo por conocer a su santidad que por supuesto es un honor, sino también por conocer a un montón de compañeros a nivel internacional”. Opinó que el papa “tiene mucho sentido del humor, si no lo tuviera no reconocería el valor del humor en la sociedad, que es lo que ha hecho al invitarnos”.

Stephen Colbert, Chris Rock y Jimmy Fallon, entre otros, ante el papa Francisco. / Vatican Media

Castaño, conocida por su trabajo en la telecomedia 'La que se avecina', colgó en sus redes sociales unas divertidas fotos con el cómico y presentador de “late night” estadounidense Jimmy Fallon, con este texto: “El Vaticano nos ha citado demasiado temprano y por aquí no hemos dormido. Pero no se nos nota nada, qué va...”. Días antes había calificado su invitación por el por el Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano de “un honor” y “toda una experiencia”, y había expresado su satisfacción por poder estar junto a Jimmy Fallon, al que dice admirar.

“El humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos –señaló el papa durante su audiencia con los cómicos–. Mientras que hoy en día la comunicación genera a menudo oposiciones, ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces incluso opuestas. ¡Cuánto tenemos que aprender de ustedes!”, declaró Francisco, que consideró el talento de los artistas como “un don precioso”.