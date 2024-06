Los tumores secundarios provocados por la terapia con células CAR-T son muy raros

Las terapias con células CAR-T pueden producir, en algunos casos, tumores secundarios al tratamiento. Hace unos meses, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) comunicó que estaba evaluando este riesgo. Ahora, un estudio realizado en el Centro Médico de la Universidad de Stanford (California, EE UU) ha seguido la evolución de 724 pacientes que recibieron este tipo de tratamientos desde 2016. De ellos, 14 desarrollaron otro tumor de la sangre, pero solo uno fue un linfoma de células T que podría ser consecuencia directa de la terapia. Además, los análisis posteriores descartaron esta relación. Los resultados se publican en la revista estadounidense “NEJM” (“New England Journal of Medicine”), una de las más prestigiosas del mundo en el ámbito médico.

La terapia de células CAR-T es un tipo de terapia génica celular que implica la alteración de los genes dentro de las células T (un tipo de glóbulos blancos, células inmunitarias) para ayudar a combatir el cáncer.

Manel Juan, jefe del Servicio de Inmunología en el Hospital Clínic de Barcelona, que no participó en esta investigación pero tuvo acceso a ella, señala que “es un trabajo científicamente impecable que pone negro sobre blanco lo que ya otros han mostrado: las preocupaciones no son más que esto y los eventos secundarios no dependen de manera clarísima de la propia terapia CAR-T”. En declaraciones a SMC, precisa que las limitaciones “se disipan de manera global en una evaluación del riesgo-beneficio”.

Ignacio Melero, catedrático de Inmunología de la Universidad de Navarra, apunta a SMC que “el balance riesgo-beneficio es claramente muy favorable si hablamos de tratar leucemias, linfomas o mielomas, pero podría llegar a ser cuestionable para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, sobre todo infantiles”.