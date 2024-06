Así soaron Fillas de Cassandra a capela en Faro de Vigo

Cantarlle ás súas nais, ás súas avoas, a todas as súas devanceiras. Cantarlle tamén a aquelas nenas que foron e a todas as que se miran nelas como espello. Cantarlle a liberdade, a tradición e a mitoloxía dende a modernidade e o feminismo. Así se podería resumir, de xeito moi sucinto, a filosofía que se atopa detrás da música de María Soa e Sara Faro, as mulleres que dan vida a Fillas de Cassandra.

Nun encontro organizado para os subscritores de FARO, conversaron cos asistentes sobre o seu proceso creativo, como debate canda palabra das súas letras para que as represente e transmitir a mensaxe exacta que buscan trasladar. Tamén compartiron o mellor e o peor da profesión, o que non están dispostas a facer e co que soñan. Nun xesto que amosa madurez, tamén reflexionaron sobre o éxito, a burbulla que pode explotar e a responsabilidade de xerar postos de traballo ao redor do seu proxecto musical.

Pero, sen dúbida, o broche perfecto desta cita foi cando se lanzaron a cantar a capela. A canción escollida polos asistentes, Tataravoa.