La saga de los Llanos deja sus fotos en el Álbum de Galicia

El Consello da Cultura Galega acaba de incluir al linaje de los Llanos en el Álbum de Galicia. Qué mejor lugar para tres generaciones de fotógrafos que contribuyeron durante más de un siglo a construir la memoria fotográfica de Galicia, y de Vigo especialmente. La de los Llanos es una saga que comenzó con Francisco Llanos Mas (Valencia, 1865 - Vigo, 1928), fundador del estudio fotográfico Llanos, un negocio familiar que se instaló en la calle Elduayen de Vigo en 1885 y que continuó con su hijo Francisco Llanos Trápaga y se prolongó con su nieto Ángel Llanos González durante más de un siglo. Este tercero y último fotógrafo de la saga, no continuada por ningún descendiente, falleció el 16 de octubre de 2012 en su casa de la viguesa calle Lalín a los 97 años de edad.

Ángel Llanos, en Vigo, calle Colón, 1994. | // MAGAR / Rafa López

El último de los fotógrafos Llanos fue colaborador de FARO DE VIGO durante décadas y regentó estudios fotográficos en la calle Colón, junto a la sede del decano, y luego en Escultor Gregorio Fernández. Fue “un hombre pegado a una cámara”, como lo describía su familia, que no abandonó la fotografía hasta que su salud lo hizo imposible.

Pronto se cumplirá un siglo desde que inició su carrera, en 1926. Contaba Llanos, y recogió el periodista de FARO Javier Mosquera, que cubrió para el decano la visita a Vigo de Alfonso XIII y la reina Victoria en septiembre de 1927, cuando tenía solo 12 años de edad. Sacó varias fotos al rey en su recorrido por la ciudad, pero al llegar al Náutico se plantó ante el monarca y, con la palma de la mano en alto, le hizo una señal para que detuviera su marcha, a lo que el monarca accedió, “pero eso sí, me miró de arriba abajo”, relataba. Con el paso de los años, añade Mosquera, Llanos retrataría también a su hijo, Juan de Borbón, a su nieto Juan Carlos I y a su bisnieto, el actual rey Felipe VI. Cubrió la Guerra Civil, que le pilló en pleno servicio militar, como fotógrafo de campaña, y fue fotógrafo del gabinete del general Aranda.

Recibió numerosos premios y fue nombrado Vigués Distinguido. Una calle de Vigo lleva su nombre en su barrio, en Coia, y su archivo fue adquirido por la Xunta.

No menos fascinante es la vida del fundador del linaje, el valenciano Francisco Llanos Mas. “Dividiu o seu tempo entre a captura de imaxes e a dedicación ao mundo do teatro –subraya Vítor Vaqueiro, autor de la entrada de los Llanos en el Álbum de Galicia– de hecho, junto con el gabinete de fotografía, regentó “unha compañía de monicreques coa que percorreu diferentes cidades do Estado español”, continúa. Retrató fiestas de carnaval, eventos militares, despedida de las tropas destinadas a la guerra de Marruecos, fotografías nocturnas, reuniones políticas de miembros del Partido Liberal y paisajes urbanos.

Tras la muerte de Llanos Trápaga en 1928, su hijo, Ángel Llanos González, se puso al frente del estudio familiar. Se caracterizó por fotografiar aspectos industriales de la ciudad olívica, como la botadura del primer barco con casco de acero fabricado en la ría de Vigo.

Desde comienzos del año 1935, el estudio ocupaba un nuevo local en la calle de Colón, 34, 1º. La mudanza fue “obrigada pola adquisición por parte do Banco de España da zona de Policarpo Sanz onde se achaba o gabinete –apunta Vaqueiro en la web del Álbum de Galicia–. A inauguración, que acontecera o domingo 6 de xaneiro de 1935, contara coa presenza, entre outros, dun dos grandes fotógrafos daquel tempo, o portugués Jaime Pacheco, cualificado na noticia como colaborador artístico”.

A la muerte de Francisco Llanos Trápaga, en 1956, tomó el relevo Ángel Llanos González, el último de la saga, y de cuya muerte se van a cumplir 12 años en octubre.

Los Llanos son los últimos de un álbum digital que cuenta con más de 700 entradas, de las cuales las más recientes son las de la musicóloga y compositora Dorothé Schubarth; el filósofo Ramón Piñeiro; la partera ourensana Genoveva Vázquez Calviño y la poeta, dramaturga y escritora Xohana Torres, fallecida en Vigo en 2017.

