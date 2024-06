Rosa completa su “camino soñado”

La peregrina gallega Rosa Mari Pérez de la Fuente llegó ayer, como tenía previsto, a Santiago tras completar su “Camino soñado”. Salió desde Suiza (a donde emigró con 18 años y donde viven sus hijas y nietas) el pasado 18 de febrero y alcanzó la catedral santiaguesa ayer mismo, donde parte de su familia la estaba esperando para festejar su gesta, ya que ha completado cerca de 2.500 kilómetros en su particular ruta jacobea.

Tras recorrer gran parte del recorrido en solitario (desde Irún está acompañada por su primo Juan Carlos, mientras que a Francia fue a visitarla su primo Santi, con el que cruzó los Pirineos; el recorrido por Suiza y por parte de Francia lo completó sola), esta última parte de su camino lo completó con un primo con el que se encontró en Irún. Estando ya en Lavacolla, a la peregrina gallega, de 58 años y natural de Caldelas de Tui, se le unió su hermano, que “vino andando desde Tui hasta Santiago y se apareció por sorpresa en el albergue” donde estaba, apunta.

En los últimos 100 kilómetros también se les unió su cuñado y una sobrina, junto a los que alcanzó la catedral. Ya en el Monte do Gozo, la mayor sorpresa fue que allí la esperaban sus hijas y sus nietas, que llegaron desde Suiza para la ocasión, y que completaron caminando con ella el tramo hasta el Obradoiro, donde la esperaban más familiares (hermanos y algunos sobrinos) para celebrar con ella un día tan especial. “Me siento muy emocionada y agradecida a la vida por todo lo que me regala. No puedo pedir más”, proclama radiante de felicidad Rosa Mari Pérez, que ahora tiene previsto proseguir hasta Caldelas de Tui.

Rosa Mari Pérez tiene “a Galicia y a Suiza en el corazón”, por eso quiere dedicar este Camino a los emigrantes; también ha decidido donar un euro por cada kilómetro recorrido a una asociación de Berna que trabaja en favor de niños sin hogar y mujeres maltratadas.