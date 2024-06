“Nuestro objetivo es explorar toda la información biológica del mundo”

César de la Fuente Núñez (A Coruña, 1986), que el pasado 22 de mayo ingresó como académico más joven en la Real Academia de Farmacia de Galicia, es profesor catedrático en la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos). Licenciado en Biotecnología por la Universidad de León y doctor en microbiología e immunología por la Universidad de la Columbia Británica (Canadá), ha realizado estancias de investigación y formación en destacados centros como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, Estados Unidos), y en 2019 fue reconocido por el “MIT Technology Review” como uno de los innovadores más importantes del mundo por “digitalizar la evolución para crear antibióticos mejores”. En 2021 recibió el Premio Princesa de Girona de Investigación Científica.

Este martes, él y su equipo presentaron al mundo su hallazgo: miles de antibióticos en organismos extintos descubiertos con IA.

–De qué países, organismos o instituciones han obtenido los organismos extintos para realizar esta investigación?

–Toda esta información está disponible digitalmente. Como suele pasar en la ciencia, estamos sobre los hombros de gigantes. El trabajo de muchas investigadoras e investigadores durante décadas permitió desarrollar métodos para secuenciar ADN antiguo, culminando quizás con el Premio Nobel a Svante Pääbo en 2022. Mucha de esa información está disponible en bases de datos digitales. Nosotros hemos desarrollado un modelo de IA llamado APEX que puede explorar toda esa información por primera vez y encontrar nuevos antibióticos.

–¿El algoritmo de inteligencia artificial desarrollado para descubrir estas moléculas es totalmente original? ¿No han tenido ninguna colaboración con compañías como OpenAI o Google Gemini? ¿La habrá en el futuro?

–En efecto, el algoritmo es totalmente original de nuestro laboratorio. Lo creamos desde cero, incluyendo su entrenamiento y optimización. Siempre estamos abiertos a colaboraciones futuras.

–¿Estos miles de moléculas descubiertas por APEX pueden ser patentadas? ¿Se vendería esa patente a las compañías farmacéuticas en el futuro para que la produzcan?

–Aún no lo sabemos. Las moléculas naturales no son patentables, pero aquí hablamos de moléculas que existieron hace mucho tiempo y muchas de ellas no se encuentran en el mundo biológico actual. Esto ha abierto una nueva área en la ley de patentes y los abogados aún no saben si son patentables o no. Para mí, el dinero no es lo importante. Mi único objetivo es que nuestra ciencia pueda ayudar a la humanidad.

–Cuánto tiempo pasará, aproximadamente, hasta que se sepa si alguno de estos cientos de miles de candidatos preclínicos se convierte un antibiótico clínicamente útil que salve vidas? ¿Cómo se seleccionan los mejores candidatos para los ensayos clínicos?

–Todavía queda camino por recorrer. Actualmente estamos en la fase preclínica, y calculo que necesitaríamos varios años de trabajo muy duro. El problema principal es la falta de inversión en antibióticos, a pesar de ser uno de los mayores problemas de la humanidad. Estamos evaluando cuáles son las mejores opciones para desarrollar estas moléculas.

–Han investigado en el organismo humano (microbioma) y en organismos extintos. ¿Qué queda por investigar? ¿El mundo marino, donde se cree que existen muchas especies aún por descubrir, puede ser una “mina” de moléculas potencialmente antibióticas?

–Considero la biología como una fuente inmensa de información. Todo es un código, similar al alfabeto que usamos para comunicarnos. Ahora, con la IA, podemos explorar toda esa información. Nuestro objetivo es explorar toda la información biológica del mundo, recorrer todo el árbol de la vida. Aún queda mucho por hacer, pero estamos en ello. Hemos dividido estos esfuerzos en muchos proyectos diferentes y pronto tendremos más resultados y noticias.

