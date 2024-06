Case 40 cociñeiros e dous sumillers de todo o país, que suman máis de 80 Estrelas Michelín, reuníronse onte pola décima edición do evento solidario Estrelas no Camiño de Santiago que, por segundo ano, destina a súa recadación á Asociación Galega do Síndrome de X Fráxil. A cita arrancou a mañá de onte cun almorzo no Hotel A Quinta da Auga, no que participaron todos os chefs que acudiron ao evento acompañados polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; e representantes da asociación beneficiaria deste evento, que loita contra o síndrome X fráxil, a forma máis común de discapacidade intelectual hereditaria.

Durante a xuntanza, o presidente destacou como a calidade é o principal “atractivo turístico de Galicia e tamén a peza crave na que soster o crecemento do sector”. Neste eido, citou tanto o clima, como a gastronomía e a xente entre as cualidades que caracterizan á comunidade galega, recoñecendo que tamén queda moito para seguir mellorando.