“La que mejor lo baila es Shakira”

Advertencia: lo correcto es decir “el inventor de zumba”, no de “la zumba”. Dicho queda a los 15 millones de incondicionales de 185 países –incluidas la reina Letizia, Rihanna o Jennifer Lopez– que practican la fórmula de fitness ideada por este bailarín de Cali (Colombia). Alberto ‘Beto’ Pérez pudo haberse enrolado en el narcotráfico, pero acabó en coreógrafo de Shakira y, más tarde, en millonario.

–Pensar que todo fue un accidente.

–Así es. A los 16 años yo daba clases de aeróbic en Cali a señoras muy ricas. Un día se me olvidó llevar la música y saqué un casete que había grabado de la radio: El Meneíto, Locomía, la Macarena, merengue, algo de salsa. Aunque improvisé durante una hora, se me hizo corto y vi una sonrisa en la cara de las alumnas. ¡Quería hacer eso el resto de mi vida!

–¿Nadie había mezclado música latina y ‘fitness’?

–No así. Había clases muy técnicas, en las que se contaba “un, dos, tres, cuatro, cinco, seis”. Cuando estaba en la academia de danza, detestaba el conteo. ¡Quería escuchar la música! Me dije: “Voy a romper las reglas”. Empezó a venir más y más gente, y me volví popular. En Bogotá se repitió el fenómeno y Shakira me pidió que fuera su coreógrafo.

–Shakira nada menos.

–Luego me telefoneó para hacer el montaje del cierre del Mundial de Brasil. Me lo pidió un jueves y la clausura era el domingo. “¿Estás loca?”, le dije. Me consiguió un vuelo y un apartamento, trabajamos y armamos el montaje. Cuando vivía en Barcelona, también vine varias veces a darle clases.

–No es la única celebridad, ¿eh?

–He hecho campañas con Jennifer Lopez, Carlos Vives, Daddy Yankee, Don Omar... Zumba se convirtió en una plataforma gigante para la música sin quererlo. Los artistas saben que, si elegimos una canción, se oye en 185 países. A veces nos dan la prioridad de la canción antes de que suene en todo el mundo.

–¿Algún miembro de la realeza le pide clases particulares?

–Al príncipe de Abu Dabi le fascinó mi historia y me llevó para que enseñara a su gente.

–Vayamos a su historia, si le parece.

–Soy hijo de madre soltera y pobre. Como trabajaba duro todo el día, me crié con los niños del vecindario. Aunque verla tan disciplinada, jamás triste, siempre positiva, sentó las bases de quien soy ahora.

–Todo se torció con la llegada de un padrastro.

–Fue en 1976, cuando ya circulaba un polvo blanco que nadie sabía qué era. Mi padrastro trabajaba en la zona franca del puerto y pasaba la droga. Yo hacía castillos con los fajos de billetes y circuitos para los cochecitos entre las bolsas de cocaína. Y cuando el negocio no iba bien, pegaba a mamá y me castigaba con el cable de la plancha. Empecé a tener miedo, me volví introvertido y abandoné la pasión por el baile, que nació cuando a los 6 años vi en el cine Grease. Mi mamá cogió fuerzas, llamó a la policía y le puso una demanda.

–Podía haber caído usted en el narcotráfico, también.

–Cuando tenía 15 años el cartel de Cali era dueño de la mitad de los taxis, de las farmacias… Todo estaba infectado por el narco. Muchos amigos de colegio entraron en ese mundo por el dinero fácil, los coches y las mujeres lindas. Pero a mí me iba muy bien con las mujeres por el simple hecho de bailar. Y cuando mi mamá se fue a Estados Unidos –no la volví a ver hasta los 25–, le prometí que no la defraudaría.

–Se relacionaba con gente muy violenta.

–Había un lado humano en ellos. Yo daba clases a sus novias y esposas, y ellos me decían: “Si te metes en esto, te pego un tiro. Sigue bailando, hermano”. Me veían puro.

–El petardazo lo pegó en Miami.

–Dormí en un parque, ¿eh? Pero salió una oportunidad en una academia, llamé a mi clase rumbacise y se llenó. Un hombre de 65 años ponía sobre la mesa un millón de dólares para registrar mi estilo, pero conocí a un chico, Alberto Perlman, que no tenía nada, y preferí asociarme con él. Cuando fuimos a registrar el nombre, aquel señor ya lo había hecho. Así que lo patentamos como zumba.

–¿Por qué ‘zumba’?

–Nos pusimos a darle vueltas: “Tinga, tongo, tango, congo, bongo, tunga, sumba”. Y yo dije: “¡Zumba, con z!”, porque de niño me gustaba El Zorro. Sacamos deuvedés por televisión, como los de batuka, y nos llovieron cartas preguntando cómo ser instructor. El negocio era hacer un convenio con los instructores, no con los gimnasios.

–¿Qué es lo adictivo de su invento?

–Toca sentimientos. Activa las endorfinas. Y cuando estás eufórica, te pones bonita, tienes un brillo especial. Somos una especie de psicólogos, pero desde el lado físico.

–¿Quién baila mejor zumba en el mundo?

–La mejor es Shakira. Es excelente.