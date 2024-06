Estos son los billetes que dejan de aceptarse este mes: así es como tienes que cambiarlos

Seguro que en más de una ocasión has tenido en tu cartera algún billete desgastados, manchados o descoloridos, pero lo que quizá no sabías es que no puedes utilizarlo. Aunque siguen conservando su valor, algunos de ellos pueden ser retirados de circulación y ser considerados ilegales para su utilización en intercambios comerciales.

El Banco de España ha alertado sobre ello y ha recomendado a los usuarios que si reciben un billete en estas condiciones no deben aceptarlo, ya que no pueden saber si la persona que lo ofrece es su propietario legítimo o si podrían haber sido lavados para eliminar las manchas de tinta. Si te ocurre eso deberías entregarlo para su retirada de circulación y pedir otro.

"Los billetes manchados, sucios, con inscripciones o rotos, una vez reconocidos, pueden canjearse por nuevos de igual valor", o si lo prefiere el consumidor, se podrá abonar su importe en la cuenta corriente de la entidad financiera que indique.

Si llega a tus manos un billete en estas condiciones podrás entregarlo en el edificio del Banco de España en Madrid o en sus distintas sucursales en todo el país, siempre con cita previa.