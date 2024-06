O “nipogalego” Takekazu Asaka, membro de honra da Real Academia Galega

O lingüista e profesor xaponés Takekazu Asaka, embaixador da lingua e da cultura galegas en Xapón, que se autodenomina como “nipogalego”, é desde onte novo académico de honra da Real Academia Galega (RAG) e foi recibido como tal no acto que se celebrou no Auditorio da Xuventude de Cambados.

“Para min, un nipogalego, desde fai anos a lingua propia de Galicia é a miña segunda lingua”, destacou durante o discurso d eingreso ante un auditorio cheo . Para Asaka, ser membro de honra desta institución “é o máximo que podería agardar dunha terra e dunha xente que tan ben me acolleu desde a primeira vez que cheguei aquí”.

O mestre xaponés fixo un percorrido de como chegou a descubrir a lingua galega desde tan lonxe, e incluso, anunciou que, despois de ter traducido obras como Follas Novas de Rosalía ao idioma do país nipón, tiña previsto levar a cabo o mesmo con “Samos”, o derradeiro poemario do cambadés Ramón Cabanillas.

Asaka impartiu aulas de lingua e literatura galega no seu país, traduciu tamén ao seu idioma materno obras de Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas, Uxío Novoneyra ou os bardos medievais, ao que se suma que promove a celebración do Día das Letras galegas en Tokyo. Ademáis, difunde o galego a través da música, editou manuais pioneiros para a aprendizaxe do galego desde o xaponés e estudou desde o seu idioma fenómenos lingüísticos como a gheada, o pronome de salidariedade e o infinitivo conxugado, entre outras aportacións.

O propio Takekazu foi recitando, en galego e xaponés, versos de Rosalía de Castro, Uxío Novenoeyra e Cabanillas, nunha intervención na que lembrou o seu descubrimento do galego, a finais da década dos 70 e como foi medrando a súa relación co idioma no plano intelectual e emocional.

Foi en Madrid, en 1977, onde estaba realizando unha estancia para estudar castelán, onde mercou o seu primeiro exemplar do semanario “A Nosa Terra” nun quiosco da praza de Cibeles do que “me sorprendeu moito que non estivese escrito na misma lingua que outros xornais españois”.

De volta á casa, colaborou en ocasións con esta cabeceira desde a sección de cartas dos lectores. Nos anuncios destas páxinas descubriu a editorial Galaxia. Dous meses despois, recibía por vía marítima os libros, acompañados dunha agarimosa carta de Xaime Isla Couto, un dos fundadores do selo.

A primeira visita a Galicia demoraríase ata setembro de 1989, cando sendo xa profesor titular da Universidade de Tsudajuku asistiu en Santiago de Compostela ó XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románica.

Tras lle facer entrega da medalla e do diploma de académico de honra, o presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, agradeceulle a Takekazu a amizade con Galicia.

